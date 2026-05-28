Viva

Así fue el momento en el que Carolina Jaikel y Bryan Ruiz recibieron la noticia que tanto esperaban (video)

Además, la esposa del exfutbolista reveló una difícil pregunta que le hizo su hijo

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Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz.
Tras recibir la noticia de que su cáncer ya no está activo, Carolina Jaikel abraza el presente con gratitud, fe y la mirada iluminada de Bryan como su mayor respaldo. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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