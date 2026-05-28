Así fue el momento en el que Carolina Jaikel y Bryan Ruiz recibieron la noticia que tanto esperaban (video)

Tras recibir la noticia de que su cáncer ya no está activo, Carolina Jaikel abraza el presente con gratitud, fe y la mirada iluminada de Bryan como su mayor respaldo.

Desde que Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, anunció en agosto de 2025 que padecía cáncer de pulmón con metástasis ósea, la comunidad que sigue a la pareja se ha mantenido atenta a cada actualización sobre su estado de salud.

Recientemente, Jaikel compartió una noticia que tanto ella como su familia esperaban con fe e ilusión: el cáncer ya no está activo en su organismo. Sin embargo, pese a este diagnóstico, debe continuar estrictamente con su tratamiento, ya que, debido a la etapa de la enfermedad, existe el riesgo de reactivación si no sigue las indicaciones médicas.

En una entrevista con Wilmer López, relató cómo fue el momento en que recibió esta noticia por parte de su doctora.

“Yo lloro muchísimo... La doctora me habla a mí y yo veo a Bryan de reojo y ella cuando me dice yo empiezo a llorar, vuelvo a ver a Bryan y él no llora, él llora muy poco, pero se le iluminó la mirada de una manera”, explicó Jaikel.

En esa misma entrevista, también reveló un momento especialmente sensible con su hijo Leo, quien le preguntó si iba a morir.

“Tras de eso, Leo es muy sensible... Yo le decía: ‘yo creo que no me voy a morir de este cáncer, Leo, pero estar vivos es lo único que se necesita para morir. Lo que tenemos es el presente y hay que confiar’”, agregó.

En otra entrevista reciente, concedida a La Nación, Jaikel aseguró que los médicos le han indicado que su enfermedad no tiene cura; sin embargo, los tratamientos pueden brindarle tiempo y calidad de vida.

Asimismo, afirmó que prefiere no enfocarse en plazos, sino en vivir el presente.