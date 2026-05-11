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Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, revela el poderoso motivo que la mantiene agradecida en su lucha contra el cáncer

La comunicadora hizo público su padecimiento en agosto de 2025 y, desde entonces, comparte con sus seguidores actualizaciones sobre su proceso

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Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, compartió un mensaje de gratitud en medio de su lucha contra el cáncer. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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