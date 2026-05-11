Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, revela el poderoso motivo que la mantiene agradecida en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, compartió un mensaje de gratitud en medio de su lucha contra el cáncer.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, compartió un poderoso mensaje que refleja el principal motivo que la mantiene agradecida en medio de su lucha contra el cáncer.

Jaikel padece cáncer de pulmón con metástasis ósea, es decir, una enfermedad que se originó en el pulmón y se extendió a los huesos, especialmente en la zona de la espalda y el sacro.

No obstante, recientemente dio a conocer una noticia alentadora: ya no presenta cáncer activo en su cuerpo. A pesar de ello, continúa bajo controles médicos y con tratamientos, debido a que su diagnóstico corresponde a una etapa 4, lo que implica el riesgo de que la enfermedad pueda reactivarse.

En este contexto, la periodista recurrió a sus redes sociales para compartir una reflexión sobre el valor de la vida y la gratitud, y aseguró que tener un día más de vida es razón suficiente para agradecer.

“Ya eso es motivo suficiente de agradecimiento con Dios y razón de cuidar nuestro cuerpo y tratarlo con amor”, escribió.

Además, relató que este lunes 11 de mayo no tenía ánimo de entrenar, pero encontró una motivación más profunda para hacerlo.

“Solo hay una razón: que puedo, que me levanté hoy, que Dios me regaló otro día y mi cuerpo tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es suficiente razón para hacer ejercicio, cuidar nuestro cuerpo, porque tenemos un día más de vida”, enfatizó.

Carolina Jaikel hizo público su padecimiento en agosto de 2025 y, desde entonces, comparte con sus seguidores actualizaciones sobre su proceso, así como mensajes de inspiración y conciencia sobre la enfermedad.

Su testimonio no solo evidencia la dureza de enfrentar un diagnóstico de este tipo, sino también la importancia de valorar cada día como una oportunidad para vivir, cuidar el cuerpo y mantener la esperanza.