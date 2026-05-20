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Carolina Jaikel comparte cómo enfrenta los cambios recientes en su salud: ‘El miedo y la inseguridad quieren apoderarse de mí’

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz reveló cómo logra sobrellevar los momentos más difíciles

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Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel compartió una actualización del cáncer que padece. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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