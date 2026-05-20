Carolina Jaikel comparte cómo enfrenta los cambios recientes en su salud: ‘El miedo y la inseguridad quieren apoderarse de mí’

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, reveló a sus seguidores cómo enfrenta los cambios recientes en su salud. A través de sus redes sociales, compartió también los ajustes que ha tenido que realizar en su rutina diaria debido a su proceso, el cual enfrenta luego de ser diagnosticada con un cáncer de pulmón con metástasis ósea, hace varios meses.

“El cáncer —al igual que cualquier proceso— no es lineal. Hace más de dos meses estoy con bastante dolor de sacro y ese dolor ha ido en aumento”, explicó.

Jaikel, por ejemplo, señaló que actualmente se encuentra en la búsqueda de respuestas y alternativas para tratar el dolor que experimenta actualmente.

“Mientras tanto, he tenido que bajar la intensidad y carga del ejercicio, y eso me cuesta. Ha sido una lucha con mi cabeza y mi corazón, porque el miedo y la inseguridad quieren apoderarse de mí”, añadió.

Además, compartió qué es lo que más le ayuda a sobrellevar estos momentos difíciles. Según comentó, recurre constantemente a la fe y a pensamientos positivos para mantenerse firme. “Jesús, en ti confío”, se repite constantemente.

“Abrir el corazón para aprender lo que este dolor nuevamente me viene a enseñar y aprovechar los ratitos que el dolor me permite hacer ejercicio, aunque sea más suave, aunque sea menos tiempo, y siempre agradecer”, concluyó.

Recientemente, Jaikel dio a conocer una noticia alentadora: ya no presenta cáncer activo en su cuerpo. A pesar de ello, continúa bajo controles médicos y con tratamientos, debido a que su diagnóstico corresponde a una etapa 4, lo que implica el riesgo de que la enfermedad pueda reactivarse.