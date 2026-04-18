‘Eres un milagro’: la gran noticia de Carolina Jaikel en su lucha contra el cáncer hizo llorar a Andrea Salas

Andrea Salas sintió una felicidad enorme cuando se enteró de las buenas noticias que dio a conocer Carolina Jaikel.

El fútbol las hizo conocerse, convertirse en muy buenas amigas y Andrea Salas celebró las buenas nuevas sobre el estado de salud de Carolina Jaikel como una victoria de esas que nunca se olvidan.

La esposa de Keylor Navas fue una de la cantidad innumerable de personas que celebraron de corazón la gran noticia que dio a conocer Carolina Jaikel la noche del jueves, cuando contó que en su primer PET scan (tomografía por emisión de positrones) arrojó que su cuerpo está limpio de cáncer.

Ya en diciembre pasado, a Carolina Jaikel y a Bryan Ruiz les habían dado un regalo de Navidad por adelantado, cuando los médicos les dijeron que la carga tumoral había bajado de manera considerable. El tratamiento sigue surtiendo efecto.

Eso lo festeja Carolina, Bryan, su familia, sus amigos y hasta quienes no la conocen, pero la tienen en sus oraciones.

“Dios nos confirmó su presencia una vez más, de una manera tan preciosa, tu mensaje fue algo que me sacó las lágrimas, le damos gracias a Él por la respuesta que necesitábamos”, escribió Andrea Salas en una historia en su cuenta de Instagram, en un mensaje dirigido a Carolina Jaikel.

“Eres un milagro de Dios, un gran, gran ejemplo de admiración y gratitud, una familia con propósito. Aquí seguiremos orando por tu vida, amiguita, desde lejos y para siempre agradecidos con nuestro Señor por ser tan bueno. Los queremos muchísimo”, agregó Andrea Salas.

La publicación la acompañó de dos fotografías en las que salen ambas familias compartiendo tiempo de calidad.

La familia de Keylor Navas se alegró con las buenas nuevas de Carolina Jaikel y Bryan Ruiz. (Instagram Andrea Salas/Instagram Andrea Salas)

El mensaje lo compartió la hija mayor de Andrea, Daniela Camila, quien también le escribió estas palabras a Carolina Jaikel: “Caro, te queremos mucho, sos un ejemplo, siempre en nuestras oraciones para que Dios siga cuidando de ti. Que bendición esta noticia”.

La propia Carolina Jaikel replicó el mensaje y les respondió: “Las amo familia”, con tres corazones rojos.

Este fue el mensaje publicado por Carolina Jaikel el jueves por la noche. (Captura de Instagram/Captura de Instagram)

A Carolina Jaikel la diagnosticaron con cáncer de pulmón con metástasis ósea el 30 de junio del 2025 y aunque todo este proceso no ha sido fácil, a través de este tiempo ella misma ha dejado ver en sus redes sociales que encontró en Dios todas las respuestas que necesitaba.

Su fe siempre ha sido inquebrantable, al igual que la de su esposo, sus hijos, su hermana, su cuñado, sus padres, su sobrino y de todas las personas que conforman un verdadero ejército que la impulsa en esta batalla que va ganando contra la enfermedad.

“A seguir con las quimioterapias de mantenimiento, para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer. Más llena de fuerzas y fe que nunca, con el corazón contento y la mirada en el cielo”, apuntó Carolina Jaikel en su reveladora publicación del jueves pasado.