Puro Deporte

‘Eres un milagro’: la gran noticia de Carolina Jaikel en su lucha contra el cáncer hizo llorar a Andrea Salas

Vea cómo reaccionó Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, cuando se enteró de las novedades sobre la salud de su amiga Carolina Jaikel

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Por Fanny Tayver Marín
Andrea Salas
Andrea Salas sintió una felicidad enorme cuando se enteró de las buenas noticias que dio a conocer Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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