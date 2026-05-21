Cantante Sasha Campbell le rindió un emotivo tributo a su sobrina Tiffany Hall, quien falleció a los 37 años

Tiffany Hall falleció a los 37 años. Su tía la cantante costarricense Sasha Campbell le dedicó un sentido tributo en redes sociales.

El fallecimiento de Tiffany Hall Campbell, hija de la escritora costarricense Shirley Campbell y sobrina de la cantante Sasha Campbell y de la exvicepresidenta Epsy Campbell, sacudió con dolor a familiares y amigos.

Tiffany murió a los 37 años. La confirmación de la noticia la hizo su propia madre con un sentido mensaje que publicó en redes sociales: “Con profundo dolor queremos compartir que nuestra hija Tiffany ya descansa con los ancestros y ancestras. El sentimiento de desolación es desgarrador, pero tenemos la certeza de que ella fue recibida con amor y descansa ya del dolor y el sufrimiento”, escribió.

Hall no solo era reconocida por ser hija de Shirley Campbell, sino también por su destacada trayectoria profesional como sexóloga y trabajadora social, además de su activismo en defensa de los derechos humanos.

Su enfoque de trabajo se centró en mujeres, adolescentes, comunidades LGBTQIA+, personas que viven con VIH/sida y población afrodescendiente. Esta relación laboral y personal fue destacada por varias organizaciones que se sumaron a los mensajes de luto por la pérdida, entre ellas, la Asociación Costarricense de Escritoras, que manifestó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a la autora y su familia en este difícil momento. “Nos unimos con profundo pesar al dolor de nuestra querida asociada”, indicó la organización.

Por su parte, el Centro de Mujeres Afro lamentó el fallecimiento de Tiffany, a quien describieron como “madre, hermana y compañera de lucha”.

La cantante costarricense Sasha Campbell publicó varias fotografías con su sobrina Tiffany Hall. (Instagram)

Entre los reconocimientos a la vida de Tiffany se sumó el de su tía, la cantautora costarricense Sasha Campbell, quien publicó varias fotografías con ella en sus redes sociales. En las imágenes se les ve a ambas siempre sonriendo.

Las fotos fueron acompañadas por la canción The Nearness of You (Tu cercanía), interpretada por Norah Jones. La letra de la pieza evoca a una persona que se extraña: “No necesito luces suaves para encantarme si tan solo me concedieras el derecho para abrazarte muy fuerte y sentir en la noche tu cercanía”, reza el tema.