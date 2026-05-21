Viva

Cantante Sasha Campbell le rindió un emotivo tributo a su sobrina Tiffany Hall, quien falleció a los 37 años

La artista se sumó al dolor por la pérdida de la hija de su hermana, la escritora y activista Shirley Campbell

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
Tiffany Hall Sasha Campbell
Tiffany Hall falleció a los 37 años. Su tía la cantante costarricense Sasha Campbell le dedicó un sentido tributo en redes sociales. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sasha CampbellTiffany Hall CampbellEpsy CampbellShirley Campbell
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.