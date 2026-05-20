Fallece Tiffany Hall, hija de la escritora Shirley Campbell y sobrina de la exvicepresidenta Epsy Campbell

Tifanny Hall, hija de la escritora costarricense Shirley Campbell, falleció este 20 de mayo.

La escritora y activista costarricense Shirley Campbell atraviesa un momento de profundo duelo tras el fallecimiento de su hija, Tiffany Arlyne Hall Campbell, a los 37 años. La noticia fue confirmada por la propia poeta a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor queremos compartir que nuestra hija Tiffany ya descansa con los ancestros y ancestras. El sentimiento de desolación es desgarrador, pero tenemos la certeza de que ella fue recibida con amor y descansa ya del dolor y el sufrimiento”, escribió Campbell.

La autora destacó que su hija libró una lucha extraordinaria por su vida, lo que hoy les brinda paz y orgullo; sin embargo, no especificó el padecimiento que enfrentó.

“Ella ya es luz y nosotros ya extrañamos su paciencia, empatía, su capacidad de escuchar y construir amor a cada paso. Maya, su pequeña hija, es su mejor legado”, manifestó.

Asimismo, agregó que Tiffany partió en paz y rodeada de amor. “Tiffa ya descansa y honraremos siempre su memoria, su fuerza y su valentía”, concluyó.

Diversas organizaciones también expresaron sus condolencias. La Asociación Costarricense de Escritoras manifestó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a la autora y su familia en este difícil momento. “Nos unimos con profundo pesar al dolor de nuestra querida asociada”, indicó la organización.

Por su parte, el Centro de Mujeres Afro lamentó el fallecimiento de Tiffany, a quien describieron como “madre, hermana y compañera de lucha”. Además, destacaron su vínculo familiar como sobrina de la exvicepresidenta Epsy Campbell.

Shirley Campbell Barr enfrenta el fallecimiento de su hija, Tiffany Arlyne Hall Campbell, cuya muerte fue confirmada por organizaciones mediante comunicados públicos. (John Durán )

Hall no solo era reconocida por ser hija de Shirley Campbell, sino también por su destacada trayectoria profesional como sexóloga y trabajadora social, además de su activismo en defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con la página Costa Rica Afro, Tiffany se formó en Pensilvania y Nueva York. Completó dos maestrías, una en sexología y otra en trabajo social clínico en la Universidad de Widener, y obtuvo su bachillerato en Psicología en la Universidad de Indiana de Pensilvania.

Además, se desempeñó como consultora independiente para organizaciones no gubernamentales en temas relacionados con salud mental, derechos humanos, sexualidad y género.

Ejerció como psicoterapeuta especializada en terapia sexual individual y de pareja, así como en psicoterapia individual, de pareja y de grupo.

Su enfoque de trabajo se centró en mujeres, adolescentes, comunidades LGBTQIA+, personas que viven con VIH/SIDA y población afrodescendiente.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, Tiffany era madre de una niña de un año y 10 meses, estaba casada y residía en San Pablo de Heredia.