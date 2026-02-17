Cantante costarricense denunció a un hombre por acoso y ofensas virtuales: ‘Los límites no se negocian’

La cantante costarricense Sasha Campbell denunció a un hombre que le enviaba mensajes ofensivos.

La cantante costarricense Sasha Campbell compartió en sus redes sociales que interpuso una denuncia contra un hombre con el que mantuvo una breve relación sentimental, ya que, según dijo, recibió constantes acosos y mensajes desagradables.

Campbell, una de las voces femeninas más reconocidas de la música tica, explicó que en el 2018 salió cerca de dos meses y medio con “el tipo” y que después de que dejaron de verse, la situación no pasó a más. Todo quedó en buenos términos, no fueron novios, explicó la artista. “Se acabó en paz, cero relevancia”.

Según Campbell, hace aproximadamente un año y medio, varias personas conocidas en común le contaron que el hombre realizaba comentarios sobre ella. Sin embargo, la cantante no le dio importancia, hasta hace poco tiempo que el hombre intentó reservar para un concierto suyo, a lo que ella se negó.

“Para mantener la fiesta en paz, le dije que no”, explicó la artista.

No obstante, empezó a recibir una seguidilla de mensajes desagradables por parte de él. “Insultos, descalificaciones, tonos raros. Ese tipo de cosas que uno lee y dice: ‘¿Qué está pasando?’“.

Campbell comentó que, posiblemente, las personas creen que en estos casos es mejor ignorar lo que sucede, que “no vale la pena escalarlo”.

“No hay que esperar a que las cosas se pongan peores para actuar. No hay que normalizar comportamientos que claramente no están bien para nada”, manifestó.

Agregó que a ella le costó tomar la decisión porque “a nadie le encanta meterse en procesos. Es más cómodo quedarse callada esperando a ver hasta dónde llega alguien que simplemente no entiende límites”.

Campbell terminó su relato con la esperanza de que la decisión que tomó sea “suficiente para ponerle un estate quieto al susodicho”.

Por último, manifestó: “A veces una necesita recordarse y de repente también recordarle a otras personas que los límites no se negocian y que cuando algo cruza la línea, se actúa. Sin miedo, sin culpa, sin espectáculo”.