Viva

¿De propuesta de matrimonio a papel higiénico? Cantante costarricense revela el insólito fin de una relación amorosa

La artista dio a conocer una anécdota en la que una de sus relaciones terminó tras una inesperada conversación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Sasha Campbell
La cantante costarricense Sasha Campbell contó una experiencia personal sobre una relación sentimental que terminó tras una conversación inesperada. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sasha Campbell
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.