¿De propuesta de matrimonio a papel higiénico? Cantante costarricense revela el insólito fin de una relación amorosa

La cantante costarricense Sasha Campbell contó una experiencia personal sobre una relación sentimental que terminó tras una conversación inesperada.

La cantante nacional Sasha Campbell compartió una anécdota personal que sorprendió a su audiencia. La artista relató cómo una situación cotidiana marcó el final de una relación sentimental que, hasta ese momento, consideraba estable.

“Descubrí que el verdadero problema de mi relación era el papel higiénico. Sí, el papel higiénico”, expresó la cantante al iniciar su relato.

Campbell explicó que salía con un hombre al que describió como atractivo y estable. “Era bonito, elegante, de buena familia, con buen trabajo. Estaba estrenando casa y le estaba yendo muy bien. Todo perfecto”, afirmó.

Según narró, un día su pareja le pidió hablar. “Cuando me dijo: ‘Sasha, tenemos que hablar’, todo se me pasó por la mente”, comentó.

La cantante aseguró que pensó en una propuesta de matrimonio, un viaje o una crisis personal. “No tenía la más remota idea de lo que iba a decirme”, señaló.

El desenlace fue inesperado. Campbell contó que el hombre se sentó, respiró profundo y habló con seriedad.

“Me dijo: ‘Desde que empezamos a andar he descubierto que estoy gastando más en papel higiénico’”, relató. La cantante confesó que esperó una broma. “Yo me quedé esperando el punchline, pero no”, indicó.

La artista aseguró que su pareja continuó con el tema: “Me dijo que debería usarlo de manera más consciente, más mindful, porque mi consumo era alto”, recordó.

Ese comentario, según Campbell, marcó un antes y un después. “Yo no sé si ustedes han vivido ese momento exacto en el que uno sabe que algo se acabó. Yo lo viví ahí”, afirmó.

La cantante reflexionó sobre lo ocurrido con humor y sinceridad. “Nadie lo prepara a uno para que le digan cómo limpiarse con conciencia financiera”, expresó. Finalmente, concluyó entre risas: “Después me preguntan por qué estoy soltera”.

La publicación provocó risas y más historias de sus seguidores que generaron más de 13.000 interacciones.