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Cantante Karina Severino estalla en redes tras recibir críticas por su pérdida de peso: ‘La gente sí es metiche’

La artista se mostró molesta en su perfil de Instagram, donde contó que ha perdido 20 kilos tras un proceso con guía médica

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Por Jessica Rojas Ch.
Karina Severino
Desde finales de febrero, Karina Severino ha mostrado el proceso que ha realizado para su pérdida de peso. (Instagram)







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Karina Severino
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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