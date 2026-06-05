Cantante Karina Severino estalla en redes tras recibir críticas por su pérdida de peso: ‘La gente sí es metiche’

La cantante costarricense Karina Severino se mostró muy molesta en redes sociales después de recibir señalamientos y críticas por parte de algunas personas luego de su pérdida de peso.
La artista tica publicó una serie de videos en sus historias de Instagram hablándole directo a quienes manifestaron comentarios hirientes en su contra. La intérprete, reconocida voz de la música romántica en nuestro país, contó que ha perdido cerca de 20 kilos de peso tras someterse a un tratamiento médico con la guía de un doctor especialista en el tema.
Sin embargo, hay quienes la han señalado y, ante esta situación, la cantante expresó su molestia: “Estoy demasiado feliz por eso y no por eso voy a seguir poniendo mis fotos de cuando estaba más rellenita en los afiches o publicaciones que haga, porque yo ya no soy esa persona. Entonces dejen de estar diciéndome que yo me pongo filtro para todo”, dijo.
Agregó molesta: “Dejen vivir, yo he bajado de peso, sí, pero todavía me falta un montón (...) No es porque tenga que demostrarle nada a nadie, pero la gente sí es metiche y sí se mete en lo que no le importa”.
Severino agradece el apoyo que algunas personas le han manifestado, pero siguió arremetiendo con enojo contra quienes la han señalado. “Ojalá pudieran ponerse un filtro ustedes para esa alma tan podridita y fea que tienen”, aseveró.
En otras declaraciones se refirió a la lucha interna que llevan las personas que viven con sobrepeso, así como quienes se sienten con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás.
“Den apoyo, dejen de ser tan envidiosos y más bien apoyen a la gente que estamos en esos procesos”, finalizó.