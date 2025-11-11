Viva

Cantante de K-pop se desmaya en plena presentación; vea el impactante momento

La artista afirmó no recordar lo ocurrido. El incidente, al parecer, fue provocado por su rápida pérdida de peso

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Hyuna
La cantante de K-pop fue diagnosticada recientemente con una enfermedad que, al parecer, se originó por seguir regímenes alimenticios extremos. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
K-popHyunaDesmayo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.