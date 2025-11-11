Cantante de K-pop se desmaya en plena presentación; vea el impactante momento

La cantante de K-pop fue diagnosticada recientemente con una enfermedad que, al parecer, se originó por seguir regímenes alimenticios extremos.

La cantante surcoreana de K-pop Hyuna, de 33 años, se desmayó en plena presentación el 9 de noviembre durante el festival Waterbomb Macao, en China, mientras interpretaba la canción Bubble Pop! sobre el escenario.

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, donde se afirmó que la descompensación pudo deberse a la pérdida de 10 kilos en tan solo un mes.

Cuando la artista perdió el conocimiento, los bailarines corrieron a auxiliarla antes de que un guardia de seguridad la levantara y la retirara del escenario.

Tras el suceso, sus seguidores recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación por su estado de salud. Según el diario Korea Times, la propia cantante fue quien reveló a sus fanáticos la importante pérdida de peso.

A Hyuna se le había diagnosticado previamente síncope vasovagal en 2020, una afección que provoca una caída repentina de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la cual puede ser desencadenada por estrés, fatiga o regímenes alimenticios extremos.

Los expertos médicos advierten que una pérdida de peso tan rápida puede generar desequilibrios nutricionales, lo que podría haber contribuido a su desmayo.

Luego de recuperar la consciencia y tomarse unas horas para descansar tras el episodio, Hyuna utilizó su cuenta de Instagram para disculparse con sus fans. También prometió “desarrollar más resistencia y trabajar duro constantemente”.

“Lo siento muchísimo… Aunque ha pasado poco tiempo desde mi última actuación, quería ofrecerles una gran actuación, pero no creo haber sido lo suficientemente profesional y, para ser sincera, no recuerdo nada”, expresó.

Y agregó que aunque sería “maravilloso” que todo salga como ella quiere, sabe que no siempre es así, por lo que se esforzará mucho.

“Quiero agradecerles por adorarme, quererme y apreciarme siempre desde que era joven, a pesar de mis defectos. ¡Estoy bien! ¡No se preocupen por mí!“, agregó.

Su agencia, At Area, confirmó que la artista se encontraba descansando tras el incidente.