Cantante costarricense vive en condición de calle, pero quiere volver a la música: ‘Tiene un talento innato’

A mediados de los años 2000, el artista brilló con su voz y facilidad para la percusión en el grupo Son de Tikizia

Por Jessica Rojas Ch.
Richard Wint Scott Son de Tikizia
Durante varios años, el músico y cantante costarricense Richard Wint Scott hizo bailar a los ticos con su talento. Actualmente, el artista vive en condición de calle. (Facebook)







