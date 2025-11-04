Cantante costarricense vive en condición de calle, pero quiere volver a la música: ‘Tiene un talento innato’

Durante varios años, el músico y cantante costarricense Richard Wint Scott hizo bailar a los ticos con su talento. Actualmente, el artista vive en condición de calle.

A mediados de la década de los 2000, el músico costarricense Richard Wint Scott brilló al ritmo de la salsa junto al grupo Son de Tikizia; su voz y su talento para la percusión marcaron su paso por la icónica banda nacional. Sin embargo, malas decisiones y una adicción cambiaron por completo su camino y lo llevaron a vivir en condición de calle.

Así lo confirmó quien fuera su compañero en el grupo, el músico Miguel Rojas, quien compartió hace un par de días una fotografía en Facebook junto a Ricky, como lo llamó cariñosamente.

De acuerdo con Rojas, Wint Scott vive en las calles de Alajuela. La imagen que se tomaron juntos fue en un reciente encuentro donde conversaron sobre la situación del artista. En la publicación en su Facebook, Miguel explicó que su excompañero de tarimas quiere recuperarse y volver a la música.

En entrevista con La Nación, Rojas explicó que constantemente se topa en la calle a Ricky, pero que en su último encuentro lo vio más recuperado, así que decidió compartir su historia para ayudarlo a buscar trabajo. Ellos fueron compañeros en Son de Tikizia y se guardan cariño y admiración.

“Es excelente, tiene un talento innato porque nunca estudiaba. De hecho, ni siquiera tenía instrumentos en su casa y siempre llegaba a tocar excelente”, explicó Rojas.

Cantante costarricense vive en condición de calle

A pesar de vivir en condición de calle, Ricky sigue ligado a la música, una gran pasión en su vida. Todos los jueves, según comentó Rojas, el cantante se suma al karaoke en el establecimiento Garage 69, ubicado en Alajuela.

“Ahí tiene un karaoke un amigo que lo deja ir a cantar”, manifestó Rojas.

Si alguna persona quisiera brindarle ayuda a Ricky para su recuperación y su reintegro a la música, puede buscarlo un jueves por la noche y, de paso, escucharlo cantar.