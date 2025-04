Luis Lauretto habló por primera vez tras ser rescatado de las calles: ‘Es un infierno, pero yo me lo busqué’

A principios de este 2025, la historia de un rostro muy conocido de la televisión costarricense, que en ese momento vivía en la calle y padecía de alcoholismo, conmovió a los costarricenses. Luis Lauretto (Laurito, como pidió que se escribiera su apellido) contó entonces su situación y muchas personas acudieron en su ayuda.

Un canal de televisión lo encontró en San José, sin hogar y visiblemente afectado por su situación. Laurito, quien se convirtió en una figura importante de la música y la televisión en Costa Rica gracias a su programa Junkie TV, que transmitía el canal VM, narró que terminó en las calles y en el alcoholismo debido a complicadas situaciones personales y familiares, las cuales le provocaron una severa depresión. Entre estas situaciones estaba la muerte de su madre, su esposa e hija.

Inmediatamente después de que se dio a conocer su situación, varios amigos lo buscaron y lo asistieron. Laurito fue internado en un centro de rehabilitación el 16 de enero.

Desde entonces, ha permanecido en ese lugar, trabajando en su recuperación, con tratamientos especiales y, sobre todo, con la mejor actitud para salir adelante.

Luis concedió una entrevista a La Nación a través de su cuenta de Facebook. Ahora tiene acceso a redes sociales y, como es su costumbre, sigue publicando sobre temas relacionados con el rock y la música internacional.

Laurito contó que, actualmente, se siente muy bien.

“Tengo suerte de haber superado todo esto y, honestamente, me siento mejor física y mentalmente que nunca (...) Hoy amanecí mejor que ayer”, dijo el presentador.

Agregó que su único arrepentimiento es no tener otros 100 años para pasar en la vida junto a su esposa.

Laurito explicó que el proceso de desintoxicación y rehabilitación no ha sido fácil, pero que está enfocado en lograrlo. “Esto es cruzar de un infierno a otro. No puse la responsabilidad en un santo o en una iglesia. Yo no dije: ‘Voy a dejar de beber durante un año’ o ‘Te prometo, esposa mía, ya fallecida por el mismo problema, que no bebo más’. No, no es para ellos, es una actitud muy personal. Soy yo mismo, no más”, manifestó.

El expresentador de televisión tiene claro que su bienestar depende de él. “No tengo que quitarme la responsabilidad de encima (...) Es mi problema y lo resuelvo conmigo mismo”, aseveró.

Eso sí, fue enfático al decir que necesita mucho apoyo, tanto de ayuda profesional como de las personas que acudieron en su auxilio. “No puedo cuidarme solo. No tengo familia, o al menos, no cuento con ellos”, agregó.

Desde su internamiento en un centro de rehabilitación, Luis Lauretto se mantiene activo en redes sociales. (Cortesía Luis Laurito)

Sin embargo, sabe que tiene una red de apoyo que está constantemente pendiente de él y de su recuperación. Para ellos dejó un mensaje muy importante: “No existe la manera de pagarles, la única forma sería con mi sobriedad”.

Al final sentenció: “Es un infierno, pero yo me lo busqué y ahora tengo que afrontarlo”.

¿Qué le depara el futuro a Laurito?

En medio de su tratamiento, Laurito también tiene la mirada puesta en el futuro. Quiere cursar una maestría en cine, estudiando de manera virtual. Además, asegura que desea volver a la televisión.

Sobre este tema, su amigo, Paul André, director de VM, comentó que hay interés por parte del canal en volver a trabajar con Laurito.

“Hasta donde he analizado, creo que se deberían hacer unos especiales con él. Una serie de especiales de rock, por ejemplo, de las últimas décadas. Que él los presente y los analice”, dijo André.

Manifestó que todo depende de la recuperación de Laurito y también de cómo el público responda a la propuesta. Explicó que las producciones podrían estar en cualquiera de los medios que VM maneja, como el canal principal, Vintage Music (canal 12.3), o la emisora Planet 107.5.

El regreso de Laurito a la televisión o incluso a la radio depende de él, de su crecimiento y recuperación. Por el momento, el proceso avanza por buen camino y Luis tiene la mejor actitud para lograr sus metas.

Si usted o alguna persona cercana o conocida sufre de problemas con el alcoholismo, puede buscar ayuda en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) a los teléfonos 2224-6122 y 800-IAFA-800(800-4232-800).