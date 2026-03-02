Cantante de Calle 8 renunció y también terminó su relación con Henry Moya: esta es la versión de ambos sobre el rompimiento

La cantante Yorleny Castillo, voz de Calle 8 y el empresario Henry Moya fueron pareja durante casi 11 años.

La cantante costarricense Yorleny Castillo, quien durante varios años fue la voz principal de la agrupación nacional Calle 8, ya no formará parte de la banda. Así lo confirmó el propio grupo hace unos días con una publicación en la que se despedían y agradecían a la intérprete, eso sí, sin dar detalles de la salida.

Castillo, además de ser el rostro de Calle 8, también fue pareja sentimental del empresario Henry Moya, codueño del grupo. Incluso, ambos son padres de una niña.

Después del adiós, la artista dio su versión de los hechos en una entrevista con el programa De boca en boca, de Teletica, que fue publicada en la edición de este lunes 2 de marzo. Al inicio de la nota, el periodista comentó que “siguieron los celos y los problemas” hasta que la cantante “no pudo más y renunció”. Sin embargo, en las declaraciones que se publicaron de Castillo, ella no menciona frente a cámaras que esas fueran las razones específicas del alejamiento.

“Era algo que tenía que hacer porque me estaba haciendo daño. Creo que esta es la mejor decisión. Por mi paz, porque creo que la paz es lo más importante. Es mejor que yo cierre esta etapa”, afirmó la intérprete y agregó que en este ciclo hubo mucho dolor y tristeza.

Yorleny Castillo comenzó siendo bailarina y después fue dando sus primeros pasos como cantante en el grupo Calle 8. (Archivo)

De boca en boca explicó que, en una conversación previa con la cantante, ella aseguró que hubo enfrentamientos y que ella y Moya trataron de tomar acuerdos, pero no se concretaron. Durante ese tiempo la relación sentimental llegó a su fin, lo que también sumó a la separación profesional.

“Para evitar terminar mal, es mejor cortar por lo sano”, manifestó la cantante, quien ahora emprende una nueva faceta como solista.

La versión de Henry Moya

La Nación conversó con el empresario Henry Moya sobre las declaraciones de su expareja y excompañera de trabajo.

En entrevista telefónica, Moya aclaró en primera instancia que, de parte de él, no hubo temas de celos, porque él asegura no ser celoso y que, desde su perspectiva, tampoco los hubo de parte de Yorleny.

“Sí había situaciones incompatibles, de carácter y esas cosas, nada más”, aseveró.

La relación sentimental de Moya y Castillo duró casi 11 años; de ese amor nació su hija. Sin embargo, la decisión de Yorleny de emprender en solitario fue afectando su ligamen con Calle 8, lo que provocó algunos desacuerdos, según agregó el empresario.

Hace tres meses dejaron de ser pareja y hace una semana se cerró el ciclo de Yorleny como cantante del grupo. La decisión fue de mutuo acuerdo, dijo Moya.

Además de ser pareja sentimental y de tener una hija, Yorleny Castillo y Henry Moya compartieron escenarios con Calle 8. (Archivo)

“Era lo mejor, porque trabajar con alguien y tener una relación con esa persona es muy complicado por muchos temas. Siempre habrá una pequeña incomodidad”, expresó.

Moya confirmó que Tatiana Chavarría será la encargada de ocupar el puesto de cantante del grupo que, en pocos días, tiene una gira a Nicaragua y otra por España que realizarán en mayo.

Sobre el término de la relación sentimental y laboral con Castillo, le consultamos a Moya sobre el hecho de que, hace varios años, vivió una situación similar con la cantante Elena Umaña, quien fue su pareja y cantante principal de Kalúa, grupo que también tenía a Henry como cabeza.

“Yo soy de los que no me gusta meterme con la planilla, como se dice. Pero todo ha comenzado primero como una relación y después terminan involucrándose directamente en lo laboral”, explicó.

Moya recordó que tanto Elena y Yorleny dieron sus primeros pasos artísticos como bailarinas y como cantantes ocasionales en los grupos que manebaja, hasta que finalmente formalizaron sus carreras.