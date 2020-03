―Porque Kalúa nació como grupero y yo era dirigida, eso era lo que más vendía, lo más popular, lo que se consumía. La balada es un riesgo porque no es un público tan grande, es muy seleccionado, así que cuando lo hice era en el momento correcto porque no me iba a morir sin grabar un disco de baladas escritas por mí. Me gusta mucho pero no me puedo quedar solo en esto porque qué pasaría con el público que me vio nacer, aunque han aceptado muy bien las canciones y me ha abierto las puertas para el show de música plancha.