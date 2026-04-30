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Cantante D4vd acusado de desmembrar a menor de 14 años; Fiscalía de Los Ángeles revela atroces detalles

En setiembre del 2025, la adolescente fue encontrada sin vida en la cajuela de un carro propiedad del artista David Anthony Burke

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Por AFP y Fiorella Montoya
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 20: d4vd looks on from behind his defense attorney Marilyn Bednarski (R) during his arraignment for the murder of Celeste Rivas Hernandez at Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center on April 20, 2026 in Los Angeles, California. Nathan J. Hochman, Los Angeles County District Attorney, announced earlier in the day that David Anthony Burke, known as d4vd, was charged with the first-degree murder of 14-year-old Celeste Rivas Hernandez, whose body was found decomposed in his car. Ted Soqui - Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Autoridades confirmaron el hallazgo de material infantil en el iPhone de D4vd. El cantante es procesado por el homicidio de la joven Celeste Rivas. (POOL/Getty Images via AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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