Cantante D4vd acusado de desmembrar a menor de 14 años; Fiscalía de Los Ángeles revela atroces detalles

Autoridades confirmaron el hallazgo de material infantil en el iPhone de D4vd. El cantante es procesado por el homicidio de la joven Celeste Rivas.

La Fiscalía de Los Ángeles acusó al cantante D4vd, identificado como David Anthony Burke, de asesinar a una adolescente de 14 años con quien mantenía una relación sexual, según un documento judicial divulgado este miércoles.

El expediente señala que el artista habría atacado a la menor con un arma blanca para evitar que revelara el vínculo entre ambos, lo que —según la acusación— ponía en riesgo su carrera musical.

Los restos de la víctima, Celeste Rivas Hernández, fueron encontrados en estado de descomposición dentro del maletero de un vehículo Tesla en setiembre del 2025, en un estacionamiento en Hollywood.

Las autoridades sostienen que Burke, de 21 años, habría cometido el crimen el 23 de abril delYa 2025, dos días antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio.

“Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como había amenazado, apenas ella llegó a su casa, el acusado la acuchilló varias veces de forma letal y permaneció allí mientras ella se desangraba”, indica el reporte de la fiscalía.

Burke se declaró “no culpable” de los cargos. Su defensa sostiene que no causó la muerte de la menor.

Línea de tiempo

De acuerdo con las investigaciones, Burke conoció a Rivas cuando la joven tenía 11 años, y comenzó a mantener relaciones sexuales con ella en 2023, cuando tenía 13 años y él, 18.

La Fiscalía reconstruyó la línea del tiempo de la relación gracias a las comunicaciones entre ambos.

El despacho dijo tener fotografías explícitas que revelan el tenor sexual de la relación, así como mensajes que hablan de embarazo, aborto y pastillas del día después.

Sus padres la reportaron desaparecida en febrero del 2024, lo que puso a Burke en el radar de la familia y de las autoridades, pero el músico negó en aquel entonces saber sobre su paradero.

Aunque la joven regresó a casa poco después, habría pasado la mayor parte del año junto al cantante, con quien llegó a viajar a Las Vegas, Londres y Texas.

La relación terminó en noviembre del 2024, pero la pareja mantuvo comunicación y encuentros de índole sexual, según las investigaciones. El 22 de abril del 2025 la pareja discutió por teléfono, reveló la Fiscalía.

“Los mensajes revelan los celos de la víctima acerca de las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado le hizo creer que tenían un futuro juntos”, detalló.

“Ella se molestó mucho y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para poner fin a su carrera y destruir su vida”, afirmó la Fiscalía en el documento consignado a la corte.

Cuando inició la investigación por la muerte de Celeste Rivas, el cantante D4vd manifestó que no tenía relación con ella. (AFP)

‘Medidas horrorosas’

Las autoridades creen que Burke la asesinó la noche del 23 de abril, cuando habría enviado un Uber para traerla a su casa, y la habría acuchillado en seguida.

De acuerdo con la pericia, Burke compró sierras, una pala, bolsas de basura y de cadáver, y una piscina inflable, en la que desmembró el cuerpo de Rivas.

Puso los restos en bolsas y los metió en el maletero. Dos de sus dedos, en los que tenía tatuajes que la relacionaban con Burke, aún no han sido encontrados.

“El acusado tomó medidas horrorosas para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima”, prosigue el informe. “Durante semanas, o posiblemente meses, el acusado dejó el cuerpo de la víctima pudriéndose en su Tesla”.

Detenido sin derecho a fianza, podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable del asesinato.

El intérprete de Romantic Homicide debe regresar a los tribunales el 12 de mayo.