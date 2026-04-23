Fiscalía halla pornografía infantil en celular de D4vd, sospechoso de asesinato en Hollywood

Autoridades confirmaron el hallazgo de material infantil en el iPhone de D4vd. El cantante es procesado por el homicidio de la joven Celeste Rivas.

La fiscalía de Los Ángeles reveló el jueves información sobre el caso del cantante D4vd. El artista de 21 años figura como sospechoso del asesinato de una adolescente de 14 años. Las autoridades hallaron una cantidad significativa de pornografía infantil en el celular del intérprete.

David Anthony Burke, nombre real del músico, enfrenta una acusación por el homicidio de Celeste Rivas. El cuerpo de la menor apareció en descomposición y descuartizado el pasado 8 de setiembre. Los restos estaban dentro de bolsas en el maletero de un automóvil Tesla propiedad del cantante.

El automóvil permanecía abandonado en las colinas de Hollywood al momento del hallazgo. La fiscal Beth Silverman informó en una audiencia preliminar que el registro del iPhone de Burke expuso el material. La funcionaria no detalló si los archivos corresponden a fotos o video de la víctima.

D4vd permanece detenido desde la semana pasada luego de una investigación que duró siete meses. El joven compareció ante el tribunal con uniforme de preso y se declaró no culpable de los cargos. La defensa del artista evitó dar declaraciones a los medios tras la salida de la audiencia.

La hipótesis de la fiscalía señala que el sospechoso mató a Rivas para ocultar una relación sexual entre ambos. Al parecer, la joven pretendía revelar el vínculo y esto afectaría la carrera musical de Burke. El cantante alcanzó la fama en 2022 con el tema “Romantic Homicide”.

El informe de los servicios forenses de Los Ángeles confirmó el miércoles que la muerte fue un homicidio. La autopsia determinó que el deceso ocurrió por múltiples heridas penetrantes. Los expertos no precisaron la causa de las lesiones.

Los parientes de la víctima enviaron un comunicado donde expresaron que están devastados por los detalles del reporte médico. La familia calificó la muerte como atroz y solicitó respeto a su intimidad en este proceso. El sospechoso podría recibir la pena de muerte si el tribunal lo encuentra culpable.