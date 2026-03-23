Cantante costarricense reveló un detalle muy íntimo de su vida: vea aquí el video

Hace unas semanas, el cantante costarricense Kavvo sorprendió con la noticia de que se convertirá en papá primerizo.

El cantante costarricense Kavvo está que no cabe de la felicidad porque pronto se convertirá en padre primerizo.

Hace unos días, el artista anunció que él y su pareja están embarazados; la noticia la dio, incluso, con la canción Tú, mi lugar, que le dio un toque todavía más emotivo al momento personal que vive.

Este domingo 22 de marzo, el intérprete de éxitos como Amarrau mostró en sus redes sociales cómo fue la fiesta de revelación de género y anunció que será papá de una niña.

En varias historias de Instagram, Kavvo compartió con sus seguidores detalles de la celebración, como la comida, los postres y hasta la oración que realizó con su pareja y su familia para darle la bienvenida a la bebé.

Vea a continuación cómo estuvo el festejo: