Viva

Cañero anunció un giro inesperado fuera de los toros: ‘Para que el día que ya no esté entre los vivos, me recuerden’

El experto en toros, montadores y corridas anunció que pronto cumplirá uno de sus grandes sueños

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Jorge Arturo González Quesada, mejor conocido como "Cañero", narrador taurino.
Jorge Arturo González, conocido como Cañero, dejará por un momento su trabajo como narrador y experto taurino para cumplir un sueño musical. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Arturo GonzálezCañero
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.