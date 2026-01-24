Cañero anunció un giro inesperado fuera de los toros: ‘Para que el día que ya no esté entre los vivos, me recuerden’

Jorge Arturo González, conocido como Cañero, dejará por un momento su trabajo como narrador y experto taurino para cumplir un sueño musical.

El narrador taurino Jorge Arturo González, Cañero, soltó una noticia bomba que nadie veía venir y tiene mucho que ver con su futuro fuera de los redondeles de toros.

González planea grabar pronto una versión de la canción Cuando ya soy viejo, una ranchera típica mexicana. El plan es que su amigo Álvaro Zamora, estadígrafo de la historia de las corridas de toros en el país, sea quien lo ayude, explicó el narrador en entrevista con La Nación.

La noticia la dio primero González en un mensaje que envió a sus seres cercanos; después, amplió la información con este medio.

“Ahí les envío esa primera canción y les adelanto que yo la voy a grabar con mi voz para que el día que ya no esté entre los vivos, me recuerden. Con mucho cariño, porque ustedes son muy especiales”, manifestó González en ese primer mensaje.

Esta no es la primera vez que Jorge Arturo incursiona en la música. Hace varios años, según dijo, compuso varias canciones en colaboración con el artista costarricense Heriberto Apú Vallejos y también con Henry Mejía Pacheco. Algunas de esas canciones son dedicadas a montadores, toros y ganaderos, como los temas Homenaje a los grandes, Los populares, El Basurilla y El Rompechingos, explicó el experto taurino.

La inspiración para cantar la recibió durante una visita que hizo a México. En el rancho del cantante y actor Antonio Aguilar, tarareó Un puño de tierra y algunas personas lo instaron a que grabara la pieza.

“Cuando volvimos a Costa Rica, una de las señoras que fue al viaje me preguntó si ya había grabado la canción. Entonces me inspiró, fui donde Álvaro Zamora, quien tiene un pequeño estudio, y la grabé”, recordó.

Jorge Arturo González, Cañero, visitó varias veces a Vicente Fernández en su rancho. (Archivo)

Cuando terminó la sesión, González no quiso escuchar la grabación. Según dijo, esa pieza solo la tienen sus hijos y Zamora para reproducirla cuando fallezca. “El día que yo me muera quiero que pongan el ataúd en el centro de un redondel. Que pongan grabaciones mías, que monten cuatro montadores allegados y leales a mí y que un mariachi interprete esa canción”, expresó.

Según agregó, Cuando ya soy viejo la grabará la próxima semana con Zamora.