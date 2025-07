Candidatas al Miss Universe Costa Rica narran desgarradoras luchas contra el cáncer y el duelo

Tan solo dos semanas separan a las 15 candidatas del Miss Universe Costa Rica 2025 de la noche que podría cambiarles la vida. Representantes de varias partes del país lucharán por la corona el sábado 19 de julio en el CIC, Ande, en Belén.

Este medio conversó con todas ellas para conocer sus historias. En la última entrega de este especial, quienes abrieron su corazón y mostraron su lado más vulnerable fueron Mónica Solano, Stefanía Soto y Carolina On.

Ellas narraron historias relacionadas a una enfermedad tan cruel como el cáncer, al dolor de una madre ante la pérdida de una hija y el salir adelante con pensamientos tan oscuros como la muerte.

A continuación, un resumen de lo conversado con las candidatas.

Mónica Solano, 33 años

Mónica Solano es vecina de Pérez Zeledón y madre de dos niñas de 10 y 13 años. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

- ¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Desde niña siempre observaba los certámenes de belleza, me encantaba y yo decía: ‘Wow, qué lindo’, y ahora que soy adulta y soy madre represento gran parte de la población de Costa Rica.

”Muchas veces existió ese tabú de que, por uno ser madre, ya no tenía la oportunidad de participar en certámenes de belleza...y bueno, al Miss Universe Costa Rica permitir eso, siento que es una gran oportunidad”.

- Todas las personas tienen una historia de vida, ¿cuál es la suya? Copiado!

La historia de vida mía que más me ha marcado ha sido el cáncer. En nuestra familia pasamos por un proceso de cáncer que fue el de mi mamá, fue muy difícil de atravesar para mí y todos mis hermanos, ya que yo en ese entonces estaba viviendo en Pérez Zeledón y mi mamá estaba en Esparza.

”Mami inició con cáncer cuando yo estaba en el colegio, a ella la dieron de alta y al tiempo se le volvió a desarrollar metástasis, pero ella no quería que yo me diera cuenta. Ella trataba de cuidarme a mí y le había dicho a mis hermanos que no me contaran. Mami llegó a estar en el hospital internada y ya ella estaba como que en su fase final.

Y esto otro casi nunca lo he hablado. A mí en el 2022 me diagnosticaron con cáncer, esto muchas personas no lo saben, para mí ese año fue un año que me marcó mucho porque además fue el año en que se terminó la relación que yo tenía con mi pareja.

En esa misma semana me llamaron del doctor y me dieron la noticia, entonces fue algo que me afectó mucho. Yo siento que el cáncer para mí ha sido un proceso de vida que no sé por qué Dios me dio esa prueba, pero yo sé que yo tengo un propósito”.

- ¿Ahora cuál es su estado médico? Copiado!

A mí me tenían en control anteriormente, tenía que estar yendo cada mes. Ahora tengo que estar yendo cada seis meses a control, pero el doctor me había dicho que ya yo estaba bien.

- ¿Qué tipo de cáncer era? Copiado!

De ovario.

- ¿Cuál es la mayor lección que aprendió en la vida? Copiado!

La humildad.

- Fuera de cámaras nos contaba que tiene una finca en Pérez Zeledón: ¿cómo es usted en su vida diaria? Copiado!

Mis tacones son botas de hule, mi maquillaje es bloqueador, mi accesorio en el cabello es un chonete o una gorrita, pantalones y camisita. Es lo más lindo que Dios me pudo haber regalado en la vida, aparte de mis hijas y mi familia, definitivamente yo amo eso, amo el campo.

- ¿Cómo define la belleza? Copiado!

Es el ser yo como persona, lo que comunico hacia los demás. Porque podría andar vestida, bonita y todo, pero no ayudo a nadie, entonces ¿qué reflejo?, pues nada.

- ¿Cómo se describe a usted misma? Copiado!

Soy muy alegre, me gusta hablar mucho, me encanta la naturaleza, me encanta andar en moto, me describo como una persona extrovertida, me gusta hacer cosas nuevas y aprender.

- ¿Un sueño que le falte por cumplir? Copiado!

Graduarme como agrónoma.

Stefanía Soto, 26 años

Stefanía Soto tiene 26 años, es contadora pública y también estudió docencia. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

- ¿Por qué desea ganar el certámen?

Siento que represento a una gran comunidad de mujeres. Espero llegar a ganar para alzar la voz de mujeres que, a pesar de circunstancias difíciles o adversas, salieron adelante y alcanzaron sus sueños.

- ¿Cuál es su historia de vida? Copiado!

Crecí en una familia muy hermosa de cinco hermanos, de un hogar de padre y madre que estuvieron ahí siempre pendientes. Mi ejemplo a seguir es mi mamá, porque en ella vi ese amor materno tan grande.

”Conocí a mi esposo a los 15 años y me casé a los 18 años. Tuve a mi primer hijo, José Antonio, que es mi regalo... siempre supe que quería ser mamá y él me hizo enamorarme todavía más de la maternidad y decidir tener otro hijo.

Luego salgo de mi trabajo porque tuve dos pérdidas gestacionales y sentía que era por tanto estrés. Después llegó mi bebé arcoíris, que es Ana Paula, tiene 5 años. Tres años después llegó Alma, que me meneó el mundo para todo lado“.

- ¿Por qué? Copiado!

Con Alma tuve un embarazo perfecto, era una bebé sana, pero a los cinco meses empezó a enfermarse y ahí empezó una historia muy difícil. Tuve mucha impotencia, siento que solamente en esos momentos en que un hijo está enfermo y uno no sabe qué es lo que tiene y qué puede hacer, se experimenta una sensación única que no se la deseo a ninguna mamá ni a ningún papá. Almita falleció en enero del 2024, a los 10 meses.

”El año pasado fue muy difícil para mí, había días en los que decía ‘Dios mío, qué mal que me siento’. Y la gente siempre me decía, ‘pero usted tiene sus otros hijos’. Y yo pensaba: ‘Es que no importa, es que no quiero, no hay nada que me importe en este momento. Yo no quiero esto, no quiero estar aquí. ¿Para qué esta vida su sufrimos tanto? ¿Por qué si yo estaba feliz, si la amaba?, ¿por qué nos pasó esto a nosotros?’

Yo no quería vivir. Yo quería morirme, quería estar con ella en el cielo, porque yo sé que ella estaba ahí (...) me hizo enfrentarme a lo que sufren muchas personas que son parte de una minoría, lo que es no sentir apoyo, sentirse aislado, de cierta forma hasta llegamos a sentirnos rechazados, más que nada por el sistema de salud que tenemos".

- ¿Cuál es la mayor lección de vida que ha recibido? Copiado!

Que el amor es indispensable en todas las etapas de la vida, principalmente en la niñez, y que cuando las cosas se hacen como amor, siempre va a salir bien.

- ¿Cómo define el término belleza? Copiado!

Para mí es algo simple, es el cómo tratas a los demás.

- ¿Cómo se describe a usted misma? Copiado!

Muy emocional, para las buenas y también las difíciles. También soy muy amorosa y muy empática.

- ¿Cuál sería un sueño que le falta por cumplir? Copiado!

Sería como poder ayudar más a la comunidad de las enfermedades raras.

Carolina On, 30 años

Carolina On Porras tiene 30 años y es vecina Escazú. Tiene experiencia en diversos certámenes y pasarelas internacionales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

- ¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Deseo ser la próxima a Miss Universe Costa Rica para representar a mi país y demostrar que las mujeres costarricenses somos mujeres esforzadas, que trabajan, que somos multifacéticas.

”Soy 50% china, represento a la comunidad pluricultural de Costa Rica. He participado en varios certámenes de belleza, en algunos gané, en otros perdí, entonces tengo la experiencia de estar en ambos lados y creo que eso me ha preparado como una mujer fuerte para gritar Costa Rica ante el universo.

- ¿Cuál es su historia de vida? Copiado!

Fui criada por una mamá soltera que me tuvo que dejar sola desde pequeña para darme todo lo mejor, todo lo lo necesario, criando así una mujer fuerte, segura, determinada.

”Eso sí, en los últimos años mi salud mental se ha visto un poquito deteriorada. El año pasado enfrenté una crisis emocional bastante fuerte, llegaban días en los que decía, ‘ya no quiero continuar más, ya no le encuentro un sentido a la vida’”.

- ¿Cuál fue esa situación que la marcó? Copiado!

Me había entregado al amor 100%, estaba construyendo una relación, una familia y de repente todo cambió, todo se vino abajo. La casa que tenía dejó de ser mi casa, la estabilidad económica que tenía también cambió y el daño emocional que me dejó fue bastante fuerte, porque era algo que yo no me esperaba. Es como que ya tenía visualizada mi vida ahí y de un día para otro es como, no, ¿verdad?

“Te vas, se acaba y eso me marcó mucho, me devastó. Puedo decirte que me levanté gracias a mujeres que estuvieron ahí, a mi terapeuta, mi mamá, mi madrina. Ellas estuvieron conmigo hasta el último momento. También participé en el miss San José, que fue la eliminatoria regional, y esa fue una gran terapia para mí, ser reina de belleza me ha ayudado mucho a levantarme emocionalmente”.

- ¿Cuál sería una lección de vida que ha aprendido? Copiado!

Que tengo que vivir hoy, porque si estoy en el pasado pensando en lo que me pasó, probablemente voy a estar depresiva. En cambio, si estoy pensando en el futuro, voy a estar con ansiedad. Entonces me gusta vivir el día a día, vivir el hoy y disfrutar cada momento.

- ¿Cómo define la belleza? Copiado!

Es seguridad, es autoestima, es sentirse segura y confiada con uno mismo y también es saber demostrar tu belleza interior para poder demostrar el amor propio.

- ¿Cómo se describe a usted misma? Copiado!

Me considero una mujer fuerte y perseverante.

”He ido a muchos concursos de belleza donde he aprendido muchas cosas, donde he tenido que perder, pero en los que también he tenido la oportunidad de ganar. Entonces, creo que me considero una mujer bastante fuerte y perseverante que soy capaz de ver mis errores y decir: ‘ vamos a mejorar, vamos a trabajar en esto para sacar mi mejor versión’”.

- ¿Cuál sería un sueño que le falta por cumplir? Copiado!

No te había contado eso, pero tengo un emprendimiento. Soy repostera y chocolatera y me gusta mucho la televisión. Me gustaría algún día tener un espacio en televisión para poder hacer un programa de cocina.