Historias inéditas de las finalistas de Miss Universe Costa Rica: depresión, maternidad y ambiciones políticas

Falta tan un mes exacto para conocer a la acreedora del título más importante en la belleza costarricense. La premiada recibirá la corona, desfilará con su banda oficial y viajará a Tailandia para cumplir el gran sueño de convertirse en Miss Universe Costa Rica 2025.

En La Nación les seguimos la pista a las candidatas. En esta ocasión, quienes abrieron su corazón fueron Kristell Ruiz, quien anteriormente ya ha disputado este certamen; Nicole Fernández, quien es madre y pudo participar por el cambio de reglas, y Génesis Montenegro, la más joven en competencia.

Ellas tienen historias muy diferentes pero un mismo objetivo: ser la ganadora del certamen.

Kristell Ruiz, 28 años

Kristell Ruiz compartió su experiencia de haber superado un momento "muy oscuro" de depresión. (José Cordero)

- ¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Esta es mi segunda vez intentando ser la imagen de Costa Rica ante el universo y quiero ganar, porque creo firmemente en una voz con propósito. No se debe de quedar en un primer intento, sino seguir luchando.

- En otros momentos, usted ha hablado de un fuerte episodio relacionado a su salud mental, ¿cuál es esa historia de vida? Copiado!

Fue un momento muy oscuro. Me había graduado de periodismo y licenciada en producción audiovisual, estaba tan entusiasmada, tan feliz y apasionada. Una de mis referentes era Oprah Winfrey y yo tenía toda la fe de convertirme en esa voz fuerte y respetada en mi ámbito. Al final fue todo lo contrario, cosas que pasaron en mi entorno me hicieron dudar de mi valor, de mis capacidades y de mi talento. Eso llevó a que yo estuviera triste casi que todos los días, estaba superinsegura, a tal punto que caí en depresión.

“(...) era una batalla interna, tenía mi familia, creo en Dios, pero me sentía muy sola, y yo pensaba que hablar eso era un signo de debilidad, pero luego entendí que esa vulnerabilidad es crecimiento y valentía. Yo tuve pensamientos muy feos, estaba en una oscuridad terrible y pude salir de eso. Busqué primero ayuda familiar, porque ya no aguantaba ese dolor que estaba pasando, y a partir de ahí mis papás y mis abuelos me ayudaron a buscar ayuda psicológica profesional".

Kristell Ruiz, candidata al Miss Universe Costa Rica, afirma que le gustaría ser diputada

- ¿Cuál es la mayor lección que ha recibido usted en la vida y que todo el mundo debería saber? Copiado!

Sería que esos momentos difíciles que pasamos son necesarios, en primera instancia, para superarlos, y luego para poder ayudar a otras personas.

- ¿Cómo describe usted la belleza? Copiado!

Para mí la verdadera belleza es integral. A veces uno llega a conocer a personas bellas físicamente y resulta que por dentro no son tan bellas como son por fuera y ahí es donde pierden el encanto. Es la manera como tratamos a los demás y cómo respondemos a los desafíos.

LEA MÁS: Camino al Miss Universe Costa Rica 2025: Desde una modelo tatuada hasta historias de abuso sexual infantil

- ¿Cómo se describe a usted misma? Copiado!

Como una mujer resiliente, totalmente.

- ¿Cuál es un sueño que le falta por cumplir? Copiado!

Estoy finalizando mi maestría en comunicación política. Uno de mis sueños es algún día poder volver y, por qué no, ser diputada de la República. Ahhh, y ser presentadora de televisión.

Nicole Fernández, 30 años

Nicole Fernández es una mujer casada y madre de dos hijos (de 9 y 2 años), y representa a mujeres que 'no se ajustan a los estereotipos tradicionales' (José Cordero)

- ¿Por qué desea ganar el certamen? Copiado!

Muchas personas piensan que esto se trata solo de obtener una corona o un viaje. En realidad, yo soy una mujer casada, tengo 30 años y dos hijos. Estoy aquí porque represento a millones de mujeres que han sido invisibilizadas por no ajustarse a los estereotipos tradicionales en un concurso de belleza.

“También implica tener una voz y la posibilidad de representar a otras mujeres que sueñan con algo más. Deseo decirle al mundo que no existen límites de edad, estado civil o condición para alcanzar un sueño como este".

LEA MÁS: ‘Miss Universe Costa Rica’: Una voz diferente, lupus y un espejo; las historias no contadas de tres candidatas

- ¿Cuántos años tienen tus hijos? Copiado!

Mis hijos tienen 9 y 2 años.

- ¿Cómo ha manejado estar en el concurso de Miss Universe Costa Rica y ser madre al mismo tiempo? Copiado!

Ha sido todo un reto y, sinceramente, me ha encantado, porque me he disciplinado demasiado. Me encanta porque he podido llevar a cabo un rol en conjunto con mi esposo, mis hijos, mis papás y otras personas que se han sumado a mi sueño para poder cumplirlo, sabemos que tenemos que hacer un equipo.

"Incluso, si llegara a ganar y tuviera que irme a Tailandia como un mes sería todo un reto, pero ellos (su familia) están muy emocionados y definitivamente tengo ese apoyo.

- ¿Cuál es su historia de vida? Copiado!

A algunas les ha tocado más difícil que a otras. En mi caso, me considero muy afortunada, porque tanto de las situaciones buenas como de las difíciles he aprendido. Agradezco cada una, porque todas han formado a la persona que soy hoy.

“Ahora que tengo hijos, puedo demostrarles que es posible salir adelante en muchos momentos”.

- ¿Cuál es la mayor lección de vida que usted ha recibido? Copiado!

Ha sido sentir que puedo perder a alguien que amo; durante mis dos embarazos experimenté ese temor. Uno llega a amar a sus hijos de una manera inmensa y, cuando enfrenté riesgos de aborto en ambos casos, no fue algo fácil. Sentir que podía perderlos me hizo comprender que la muerte es un destino inevitable, pero también una oportunidad para valorar más la vida.

“Por eso creo que debemos apreciar cada momento y entregar todo nuestro amor y nuestro tiempo, aunque sea poco. Lo importante es que las personas que amamos sepan que son valiosas para nosotros".

Nicole Fernández es una de las madres durante el Miss Universe Costa Rica 2025

- ¿Cómo describe usted la belleza? Copiado!

Para mí, la belleza es autenticidad. Se expresa desde el amor y el corazón, más allá de lo físico. Lo externo puede modificarse y, además, la belleza física es subjetiva, está en los ojos de quien la observa. Pero el corazón y el alma no se pueden cambiar.

- ¿Cómo se describe a usted misma? Copiado!

Me describo como una mujer auténtica, fuerte y determinada. Cuando me propongo algo, trabajo con firmeza para lograrlo. Ese ha sido siempre mi camino. Hace años soñaba con estar en Miss Universe Costa Rica y hoy ese sueño se está haciendo realidad.

- ¿Cuál es un sueño que le falta cumplir? Copiado!

Conocer más del mundo en el que vivimos. El planeta Tierra me parece una creación divina, maravillosa y llena de esplendor. Me encantaría explorar sus culturas, su diversidad y su gente. Después de esta experiencia, deseo trabajar con esfuerzo para alcanzar ese objetivo. También quiero llevar un mensaje de apoyo a personas de otras partes del mundo que lo necesiten.

Génesis Montenegro, 19 años

Génesis Montenegro es la participante más joven en la competencia, lo que considera una fortaleza para aprender rápido y corregir errores. (José Cordero)

- ¿Por qué desea ganar este certamen? Copiado!

La principal meta sería lograr hacerle ver a las nuevas generaciones que los sueños sí se cumplen, que el ser una Miss no me hace ser perfecta, que como todos cometo errores y que al aprovechar esa plataforma logro impulsar a otros, a darles un mensaje de esperanza de que con esfuerzo y trabajo duro todo aquello que se propongan lo pueden cumplir.

- ¿Cuál es su historia? Copiado!

Bueno, ¿por dónde empiezo? Crecí muy cerca de mis abuelos. Ellos son pastores, así que desde niña he tenido a Dios presente en mi vida. Viví junto a mi mamá y mi hermana. Mi mamá nos sacó adelante con mucho esfuerzo y mi abuela nos ayudaba cuidándonos. Durante la adolescencia, mi vida tomó un rumbo distinto. Pasé momentos difíciles, especialmente durante la pandemia. El año pasado también fue un periodo de altibajos, pero de todo aprendí.

LEA MÁS: Candidata a Miss Universe Costa Rica critica a quienes la califican como ‘la novia de...’: ‘Es triste y machista’

“Luego llegó el certamen, que ha cambiado mi vida por completo. He tenido que transformar muchas cosas en mí, pero ha sido para bien. Esta experiencia me ha ayudado a descubrir quién soy, qué quiero, y a tener claro que tengo un propósito. Además, me ha permitido reconocer que muchas personas han pasado por lo mismo que yo".

- ¿Cuál de esas situaciones ha marcado más su vida? Copiado!

Una de las más importantes fue cuando estuve internada por una semana. Tuve dos bacterias y un virus. Eso me hizo valorar profundamente la salud, el estar en casa, el compartir con mi familia. Cosas que a veces se dan por sentadas.

“Dormir en mi cama, estar sin una máquina sonando al lado o sin que me revisaran cada dos horas. Me sentí agradecida con Dios cuando todo pasó y pude volver a estar con mi familia”.

- ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que ha aprendido y que cree que todos deberían saber? Copiado!

Vivir el presente. Apreciar a quienes están con uno ahora. No quedarse con las ganas de hacer algo. La vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo, sin miedo al fracaso. A veces hay que fracasar para crecer y mejorar.

- ¿Es usted la más joven en la competencia este año? ¿Cómo ha vivido ese proceso y qué ha aprendido? Copiado!

Sí, mi edad es algo que se menciona mucho. Pero siento que, lejos de ser una desventaja, es mi mayor fortaleza. Aprendo rápido. Si cometo un error, tengo tiempo para corregirlo.

Además, muchas Miss Universo empezaron a mi edad, como Alicia Machado o Estefanía Fernández. A ellas les decían que eran chicas de relleno y, aún así, lograron llevarse la corona para su país.

“Entonces, eso me motiva mucho. Me motiva saber que si sigo trabajando duro, como lo he estado haciendo, y tomándome las clases en serio, podría representar al país de la mejor manera”.

Genésis Montenegro de 19 años afirma que la han llamado 'chica de relleno' durante el Miss Universe Costa Rica 2025

- ¿Ha escuchado comentarios como que es una ‘chica de relleno’? Copiado!

Sí, algunas veces me han llegado comentarios de ese tipo. Me han comparado con otras candidatas. Pero yo sé lo que valgo, conozco el esfuerzo que estoy haciendo y no permito que eso me afecte.

- ¿Cómo define usted la belleza? Copiado!

La belleza es subjetiva, como se dice comúnmente, y es cierto. Depende de quién la mire. Pero algo que tengo muy claro es que la actitud mata a la belleza.

- ¿Cómo se describe usted misma? Copiado!

Me considero una persona perseverante, audaz y empática.

- ¿Cuál es un sueño que le gustaría alcanzar? Copiado!

Siempre me ha llamado la atención la aviación. Antes de estudiar diseño gráfico me llamaba la atención, pero por unos temas no lo pude estudiar.