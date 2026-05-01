Canal ¡OPA! elimina programa de su parrilla y una presentadora deja la empresa

Canal ¡OPA! continúa con diversos cambios en su parrilla de programación y presentadores; en esta ocasión, anunció el final de uno de los programas que formaban parte de las tardes de quienes sintonizaban el canal.
Canal ¡OPA! continúa con diversos cambios en su parrilla de programación y presentadores; en esta ocasión, anunció el final de uno de los programas que formaban parte de las tardes de quienes sintonizaban el canal.
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