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Canal ¡OPA! elimina programa de su parrilla y una presentadora deja la empresa

El espacio salió de la programación debido a una serie de ajustes en el canal

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Por Fiorella Montoya

Canal ¡OPA! continúa con diversos cambios en su parrilla de programación y presentadores; en esta ocasión, anunció el final de uno de los programas que formaban parte de las tardes de quienes sintonizaban el canal.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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