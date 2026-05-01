Canal ¡OPA! elimina programa de su parrilla y una presentadora deja la empresa

Canal ¡OPA! continúa con diversos cambios en su parrilla de programación y presentadores; en esta ocasión, anunció el final de uno de los programas que formaban parte de las tardes de quienes sintonizaban el canal.

El programa de entretenimiento Gallito de lengua, conducido por Sael Gómez y Andrea Montero, tuvo su última transmisión este 30 de abril, en la cual ambas presentadoras se despidieron de sus televidentes.

“Es un ajuste, entonces dentro de los ajustes ese sale (de la parrilla del canal 38)″, afirmó Yessenia Ramírez, directora del canal, a La Nación.

Además, dio a conocer que Montero, quien fue finalista en el certamen Miss Universe Costa Rica 2025 y quien tiene formación como periodista, continuará ligada a ¡OPA! mediante otros proyectos.

Andrea Montero continuará en otros espacios de Canal ¡OPA!. (Cortesía)

Mientras tanto, Sael deja el canal. “En lo personal, fue una experiencia de muchísimo crecimiento profesional, pero sobre todo disfrute, porque puedo decir que nunca había tenido un trabajo tan divertido y me gocé cada episodio de esta linda temporada”, escribió en su perfil de Instagram.

En cuanto a la programación, Ramírez espera que a mediados de mayo los televidentes puedan ver los cambios en la nueva agenda.