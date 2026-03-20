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Canal ¡OPA! ficha a reconocido experiodista de Teletica y Multimedios

El comunicador dio a conocer la noticias en las redes sociales de ‘Central Noticias’, nuevo espacio del cual forma parte

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Por Fiorella Montoya

Canal ¡OPA! ha tenido una serie de cambios en los últimos días con movimientos entre sus fichas de periodistas. El más reciente es la incorporación de Leo Sandí en el noticiero Central Noticias.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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