Canal ¡OPA! ficha a reconocido experiodista de Teletica y Multimedios

Canal ¡OPA! ha tenido una serie de cambios en los últimos días con movimientos entre sus fichas de periodistas. El más reciente es la incorporación de Leo Sandí en el noticiero Central Noticias.
Canal ¡OPA! ha tenido una serie de cambios en los últimos días con movimientos entre sus fichas de periodistas. El más reciente es la incorporación de Leo Sandí en el noticiero Central Noticias.
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