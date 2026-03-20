Canal ¡OPA! ficha a reconocido experiodista de Teletica y Multimedios

Canal ¡OPA! ha tenido una serie de cambios en los últimos días con movimientos entre sus fichas de periodistas. El más reciente es la incorporación de Leo Sandí en el noticiero Central Noticias.

El propio Sandí fue quien dio la noticia en las redes sociales del medio: “Es un gusto estar con ustedes, a partir de hoy (jueves) voy a acompañarlos. Mi nombre es Leo Sandí y vamos a estar en la edición de Central Ahora”.

Su debut fue durante la emisión del noticiero de las 2 p. m. , donde abordó temas de realidad nacional, política y relaciones exteriores. Además, en la edición nocturna del noticiero brindó pases en vivo.

Sandí no es un rostro ni una voz ajenos al público costarricense, pues trabajó por más de cuatro años en el canal Multimedios. También tuvo un paso por Teletica Radio y recientemente laboró por más de un año en Grupo Extra.

Aunque se le ha conocido principalmente como periodista deportivo, ahora asume una nueva oportunidad en Canal ¡OPA!.

Dicho medio, ubicado en el barrio La California, ha sufrido cambios recientes tras el movimiento en los presentadores de El Octavo Mandamiento , espacio que era conducido por Douglas Sánchez y Jorge Obando.