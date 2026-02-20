Canal ¡OPA! anunció cambios importantes que tienen que ver con los periodistas Gilberto Valencia y José Andrés Soto

El canal ¡OPA! cumplirá tres años al aire en julio de este 2026.

El canal ¡OPA! confirmó la mañana de este viernes 20 de febrero varios cambios importantes en el Canal 38.

Por medio de un comunicado de prensa, la empresa de comunicación informó de que el periodista José Andrés Soto asume la jefatura de información de Central Noticias y que el comunicador Gilberto Valencia la dirección de contenidos del canal.

“Ambos cambios responden a la necesidad de fortalecer la programación e integrar nuevas propuestas informativas”, explicó el medio.

El experimentado periodista Gilberto Valencia asumirá la dirección de contenidos del canal ¡OPA! (Archivo)

Además, confirmaron que Gastón Carrera seguirá a cargo de proyectos de gran formato como Miss Universe.

Yesenia Ramírez, directora general de ¡OPA! destacó la experiencia de Valencia en televisión y el éxito que ha obtenido en el desarrollo de contenidos noticiosos, deportivos y de entretenimiento.

En cuanto a la labor de Soto, Douglas Sánchez, director de Central Noticias y El octavo mandamiento, aseguró que la apuesta será ampliar los servicios informativos, especialmente en la tarde y el horario prime time.

En la información de prensa, se informa que en las próximas semanas se anunciarán más cambios que incluyen la incorporación de nuevos periodistas, así como la creación de una unidad de investigación y la cobertura de hechos internacionales.