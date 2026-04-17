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‘Buen día’ vivió un importante cambio este viernes: esto fue lo que pasó

La mañana de este 17 de abril, el espacio donde se graba la revista matutina de Teletica está vacío

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Por Jessica Rojas Ch.
Buen día
'Buen día' se vistió con botas y sombrero para hacer una transmisión especial desde San Carlos. (Captura de pantalla)







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Nancy DoblesBuen díaTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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