‘Buen día’ vivió un importante cambio este viernes: esto fue lo que pasó

'Buen día' se vistió con botas y sombrero para hacer una transmisión especial desde San Carlos.

La presentadora Nancy Dobles anunció que ella y sus compañeros Buen día no estarán en el set de grabación este viernes 17 de abril por una importante razón.

Según reveló en sus redes sociales por medio de video, ella y sus compañeros del programa matutino de Teletica dejaron por un momento la estabilidad del canal para hacer una transmisión especial desde Ciudad Quesada, en medio de la Expo San Carlos 2026.

“Buenos días, nos vemos. Buen día, aquí desde la Expo San Carlos”, afirmó Dobles mientras mostraba que estaba en un lugar donde había varias vacas. El programa se ha desarrollado con entrevistas a los empresarios que están participando de la feria.