Brasileña afirma que San José es la capital ‘más fea’ de Latinoamérica: esto fue lo que no le gustó

La creadora de contenido brasileña Catia Silva calificó a San José como 'la capital más fea de Latinoamérica' y desató un intenso debate en redes sobre el atractivo de la ciudad.

Una influencer brasileña, identificada en redes sociales como Catia Silva, generó controversia al asegurar que San José es la capital “más fea” de Latinoamérica. En un video publicado en sus plataformas, la influencer enumeró varios aspectos de la ciudad que no fueron de su agrado.

“Visité la capital más fea de Latinoamérica y aquí te dejo mi reseña de mi experiencia”, inició su video la mujer, quien se dedica a generar contenido sobre viajes.

Entre sus principales críticas, Silva mencionó el congestionamiento vial, la suciedad en algunas calles y la falta de atractivos turísticos. Según su percepción, no hay mucho que ver en la ciudad, a menos que se opte por visitar museos.

“Si quieres conocerla, en una mañana es más que suficiente. Puedes hacerlo a pie y nunca me sentí insegura”, agregó.

La influencer también destacó algunos puntos positivos, como que el Mercado Central es uno de los lugares más atractivos por la experiencia gastronómica que ofrece. Además, visitó la plaza de la Democracia y el Museo Nacional de Costa Rica, espacios que, según indicó, le llamaron la atención a nivel visual.

En su reseña, la turista criticó el congestionamiento vial, la suciedad en las calles y la falta de atractivos turísticos. (Alonso Tenorio)

Finalmente, recomendó a quienes visiten San José optar por restaurantes locales y probar el tradicional helado de sorbetera.

El video desató una ola de reacciones en la sección de comentarios. Muchas personas, incluidos usuarios locales, coincidieron con su percepción de la capital. “Se tenía que decir y se dijo” y “San José es horrible desde que yo tengo memoria, lamentablemente, es verdad”, fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, otros usuarios consideraron que la afirmación era exagerada. “¡No me pareció feo! Solo lo simple. Y la sencillez me parece hermosa, quiero visitarla!” y “Soy costarricense y es cierto que San José no es una ciudad bonita. Pero de ahí a afirmar que es la más fea de Latinoamérica, no creo que le haga justicia a otras ciudades que conozco que son realmente horribles”, comentaron.