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Brasileña afirma que San José es la capital ‘más fea’ de Latinoamérica: esto fue lo que no le gustó

Usuarios costarricenses y extranjeros reaccionaron divididos ante la postura de la turista

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Por Fátima Jiménez
Tomas de San José Centro
La creadora de contenido brasileña Catia Silva calificó a San José como 'la capital más fea de Latinoamérica' y desató un intenso debate en redes sobre el atractivo de la ciudad. (Alonso Tenorio)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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