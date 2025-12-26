Viva

Botas, sombreros y trenzas: Así se vivió el primer Tope Nacional fuera de San José

La actividad equina se llevó a cabo en San Ramón y congregó a miles de caballistas y público

Por Fiorella Montoya

Dejando la provincia de San José, el Tope Nacional 2025 se realizó por primera vez en San Ramón de Alajuela, cantón que este viernes 26 de diciembre acogió la tradicional fiesta de fin de año con jinetes y caballos provenientes todo el país.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección Viva. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

