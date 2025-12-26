Botas, sombreros y trenzas: Así se vivió el primer Tope Nacional fuera de San José

Dejando la provincia de San José, el Tope Nacional 2025 se realizó por primera vez en San Ramón de Alajuela, cantón que este viernes 26 de diciembre acogió la tradicional fiesta de fin de año con jinetes y caballos provenientes todo el país.

Como es costumbre, esta actividad volvió a congregar a miles de caballistas (casi 3.000 en esta ocasión), mientras que las aceras se llenaron de nuevo con público deseoso de lucir sus mejores galas y conocer más de los elegantes equinos.

Una constante durante la actividad fueron las botas, los sombreros y las grandes hebillas, como muestra de que la moda es parte esencial de la tradición. Es toda una máxima: al tope no se puede ir de cualquier manera.

Grandes y pequeños fueron parte del espectáculo, quienes estratégicamente acudieron bien ‘armados’ con comida y bebidas, todo con el afán de pasar mejor el rato y vencer el calor. Su entusiasmo los premió no solo con el desfile de caballos, sino que además pudieron disfrutar de diversos shows de lazos, bailes típicos y mucha música.

A continuación, una muestra de las mejores imágenes de la jornada:

En el Tope Nacional 2025, estas mujeres desfilaron con la vestimenta típica de Costa Rica. Siempre sonrientes, ambas inyectaron alegría y elegancia al evento. (John Durán)

Según la organización, al menos 3.000 caballistas formaron parte del Tope Nacional 2025. (John Durán)

La moda fue parte esencial del Tope Nacional 2025. La camisa de este caballista es la muestra. (John Durán)

En las calles, en las aceras, en todo lado, el baile y la alegría fueron parte del Tope Nacional. (John Durán)

Los caballos, de diversas razas, son el atractivo principal del evento. A su paso, miles admiran su pelaje, su elegante trote y su gran presencia. (John Durán)

Chicos y grandes disfrutaron del Tope Nacional en San Ramón. (John Durán)

Los colores del Tope Nacional 2025 engalanaron a San Ramón por primera vez. Este grupo de mujeres se robó las miradas durante el desfile. (John Durán)