Botas, sombreros y trenzas: Así se vivió el primer Tope Nacional fuera de San José

Dejando la provincia de San José, el Tope Nacional 2025 se realizó por primera vez en San Ramón de Alajuela, cantón que este viernes 26 de diciembre acogió la tradicional fiesta de fin de año con jinetes y caballos provenientes todo el país.
Como es costumbre, esta actividad volvió a congregar a miles de caballistas (casi 3.000 en esta ocasión), mientras que las aceras se llenaron de nuevo con público deseoso de lucir sus mejores galas y conocer más de los elegantes equinos.
Grandes y pequeños fueron parte del espectáculo, quienes estratégicamente acudieron bien ‘armados’ con comida y bebidas, todo con el afán de pasar mejor el rato y vencer el calor. Su entusiasmo los premió no solo con el desfile de caballos, sino que además pudieron disfrutar de diversos shows de lazos, bailes típicos y mucha música.
A continuación, una muestra de las mejores imágenes de la jornada:
