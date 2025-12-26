Johnny Araya lanza fuerte crítica en Tope Nacional: ‘Lamento que hayan tomado la decisión de quitarlo de San José’

El Tope Nacional 2025 se estrenó por primera vez en San Ramón, luego de que por muchos años fue tradición de fin de año que se realizara en el centro de San José. Este vienes 26 de diciembre, en pleno desfile, el exalcalde capitalino Johnny Araya aprovechó los micrófonos de Teletica para lamentar el cambio de sede y lanzar fuerte crítica.

Montado en su caballo, el político hizo público su malestar con esta decisión, que fue tomada por la actual administración del municipio josefino, liderado por Diego Miranda.

“Lamentando mucho que no sea en San José (el tope), que tomaran la muy equivocada decisión de no hacerlo, pero agradeciendo a la Municipalidad de San Ramón por darle la oportunidad”, comentó Araya.

Araya agregó que estuvo trabajando de cerca con la organización del tope en su nueva sede. “Espero que lo estén disfrutando acá o en la pantalla de sus televisores”, añadió.

Al final de la entrevista, la presentadora de canal 7 le solicitó un mensaje final para las personas que tienen a cargo un caballo y que, al mismo tiempo, hiciera “un llamado de que estas actividades no se maltrata al animal, sino todo lo contrario”. Aprovechando la petición, Araya volvió a recalcar su molestia con la actual administración del ayuntamiento josefino.

“A mí me parece que eso se ha convertido en un mito (el maltrato animal en estos eventos). En estos topes hay gente de Senasa; ese fue el pretexto para quitar el tope de San José y me parece que fue un error”, dijo.

“Estas son tradiciones de los pueblos que no se pueden quitar; es como Pamplona en España y se pueden dar más ejemplos. Lástima que el de San José se quitó. Yo llamo a los caballistas a que seamos respetuosos, a que no lo quitemos y que sigamos con una tradición que nunca va a morir”, explicó en su último mensaje.

Araya desfiló junto a su caballo por primera vez en el Tope Nacional llevado a cabo en la Ciudad de los Poetas.