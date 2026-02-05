Biblioteca Nacional celebrará a los gatos en su día; estas son todas las actividades

La artista Patrizia Gallo es una amante de los gatos, así lo dejó plasmado en varias acuarelas que componen la muestra 'Como el agua', que está disponible en la Biblioteca Nacional.

Para celebrar el Día Internacional del Gato, la Biblioteca Nacional tendrá una actividad muy especial para los amantes de los felinos. Se trata de una exposición de arte que, además, contará con talleres especiales de pintura, a cargo de la artista costarricense Patrizia Gallo.

El viernes 20 de febrero, día en que se festeja a los gatos en el mundo, Gallo, quien exhibirá su muestra de acuarelas titulada Como el agua, también compartirá sus conocimientos con Pintando gatos, un taller práctico de acuarela que se realizará a partir de la 1:30 p. m. Luego de este evento, habrá una visita guiada por la exposición.

Los interesados en participar deben enviar un correo electrónico a la dirección talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr o comunicarse a los teléfonos 2211-4306 y 2257-4814.

En la Biblioteca Nacional, Como el agua estará abierta al público hasta el 28 de febrero, en horario de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.

Como el agua, pinturas de gatos

La artista Patrizia Gallo es una declarada amante y defensora de los gatos. En su obra, constantemente, los felinos son protagonistas. Como el agua hace referencia directa a la acuarela, pero en un sentido más amplio y profundo, tiene fundamento en la convicción de la artista de que todo debe fluir como el agua, según había explicado la pintora previo a esta exposición.

En la exposición 'Como el agua', la artista Patrizia Gallo pintó en acuarela a varios gatos, pero inspirada en sus poses cotidianas y naturales. (Cortesía)

“¿Quién fluye como el agua mejor que un gato? Aquí es donde la artista encuentra la relación con la acuarela y con el título de la muestra”, explicó la información de prensa.

“Sus comportamientos, su carácter y su adaptabilidad siempre nos dejan claro que los gatos fluyen como sea necesario, ya sea con calor o con frío, con hambre o sin hambre, con dueño o sin dueño, con salud o sin salud”, agregó la información.

Para la muestra, Gallo no eligió gatos modelos mirando a la cámara y luciendo bonitos, sino que se inclinó por lo cotidiano, lo costumbrista, los gatos en su diario vivir y en sus posturas más icónicas y naturales.

“Los he dibujado y pintado desde que tengo memoria en diferentes técnicas, siempre buscando hacerles justicia por todo lo que representan para mí y para el universo”. comentó Gallo.

“Tienen en mí el poder de calmar mi ansiedad, relajarme, inspirarme y hacerme crear. Me acompañan, me cuidan, me miman”, finalizó.