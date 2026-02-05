Viva

Biblioteca Nacional celebrará a los gatos en su día; estas son todas las actividades

El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato y la institución se suma al festejo en su honor

Por Jessica Rojas Ch.
Como el agua Patrizia Gallo
La artista Patrizia Gallo es una amante de los gatos, así lo dejó plasmado en varias acuarelas que componen la muestra 'Como el agua', que está disponible en la Biblioteca Nacional. (Cortesía Biblioteca Nacional)







