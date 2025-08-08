Día del Gato: conozca por qué algunos felinos eligen a una persona sobre otra

Conozca los factores y comportamientos que revelan a quién prefieren los gatos en casa.

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, instaurado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) con el fin de concientizar sobre los derechos de estos animales.

Los gatos domésticos, silenciosos y enigmáticos, generan dudas constantes en sus cuidadores. Una de las más comunes es por qué algunos muestran mayor apego hacia ciertas personas.

LEA MÁS: La vejez del gato: ¿cuándo empieza? y las nueve señales que no se deben ignorar

Cómo eligen los gatos a su persona favorita

Contrario a la creencia de que son distantes, los gatos disfrutan de la interacción social. Sin embargo, su selección de compañía depende de factores externos que les resultan agradables.

Estos felinos detectan gestos sutiles, interpretan el tono de voz y perciben la forma en que se manipulan los objetos.

Con más de 12.000 años de convivencia con los humanos, aprendieron a reconocer comportamientos y a diferenciar entre quienes les transmiten seguridad y quienes les generan desconfianza. Según el portal The Dog People, tienden a preferir personas que proyectan calma y estabilidad.

Señales de que un gato prefiere a alguien

La veterinaria Molly DeVoss, fundadora de Cat Behavior Solutions, describió conductas que revelan esa preferencia:

Golpes con la cabeza : cuando el gato la apoya contra manos, brazos o piernas para demostrar cercanía.

: cuando el gato la apoya contra manos, brazos o piernas para demostrar cercanía. Marcado de olor : frota su cuerpo para crear un olor compartido que refuerza el vínculo.

: frota su cuerpo para crear un olor compartido que refuerza el vínculo. Acicalamiento : lamer el rostro o el cabello es una muestra de afecto y confianza.

: lamer el rostro o el cabello es una muestra de afecto y confianza. Frotar los dientes : roza su boca o muerde suavemente para dejar su marca.

: roza su boca o muerde suavemente para dejar su marca. Regalos sorpresa : lleva juguetes u objetos a quien aprecia, como señal de gratitud.

: lleva juguetes u objetos a quien aprecia, como señal de gratitud. Rodar sobre el suelo : se muestra panza arriba para evidenciar vulnerabilidad y confianza.

: se muestra panza arriba para evidenciar vulnerabilidad y confianza. Compañía constante: sigue a la persona elegida o duerme junto a ella.

Los gatos suelen inclinarse por entornos tranquilos, rutinas predecibles y un lenguaje corporal amigable, lo que los lleva a preferir a familiares o amigos cercanos antes que a desconocidos.

Más fechas para celebrar a los gatos

Además del 8 de agosto, el 20 de febrero se recuerda a Socks, el gato de la familia Clinton, y el 29 de octubre se promueve la adopción y el cuidado responsable de estos animales en Estados Unidos.

LEA MÁS: ¿Los gatos recuerdan a sus dueños? La ciencia lo explica

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.