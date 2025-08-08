Mascotas

Día del Gato: conozca por qué algunos felinos eligen a una persona sobre otra

Expertos explican las razones detrás de la conexión especial entre un gato y su persona elegida

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Conozca los factores y comportamientos que revelan a quién prefieren los gatos en casa.
Conozca los factores y comportamientos que revelan a quién prefieren los gatos en casa. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDía del gatoGatoGatos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.