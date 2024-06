¿Los gatos recuerdan a sus dueños? La ciencia lo explica

La idea de que los gatos son menos afectuosos con sus dueños en comparación con los perros es común, pero no del todo precisa. Aunque algunos gatos tienen un carácter particular e incluso distante, no significa que olviden a sus tutores durante una ausencia prolongada. Los felinos poseen una buena memoria y su aparente indiferencia puede deberse a que están concentrados en otras actividades, como sus siestas diarias o algo que les llamó la atención.

El médico veterinario Jacob Hawthorne explicó en una entrevista con el portal web especializado en animales The Dodo: “Algunos gatos no correrán hacia usted instantáneamente cuando llegue a casa, pero eso no significa que no lo extrañen o no lo recuerden. Esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria”.

Según el sitio web especializado Experto Animal, el cerebro de los felinos domésticos comprende el uno por ciento de su masa corporal y posee 300 millones de neuronas, mientras que los perros solo tienen 160 millones. Los gatos tienen buena memoria y pueden recordar detalles esenciales de su entorno, como la ubicación de su arenero, su cama, sus comederos e incluso su nombre. Además, pueden reconocer a las personas con las que formaron vínculos y responder a sus voces y rutinas.

Los felinos poseen tanto memoria a corto plazo como a largo plazo. La primera dura alrededor de 16 horas, mientras que la segunda puede extenderse a meses o años. Los recuerdos dependen de su importancia para ellos. Por ejemplo, si un gato araña los muebles constantemente a pesar de que se le llama la atención, es porque no le interesa la recomendación y la elimina de su memoria.

Los gatos tienen mejor memoria que los perros. Con 300 millones de neuronas, recuerdan a sus dueños, voces y rutinas, demostrando lazos afectivos duraderos. (Shutterstock)

Los gatos no suelen olvidar fácilmente si un humano u otro animal, como un perro, los hace sentir amenazados. Su memoria les permite recordar experiencias negativas, lo que influye en su comportamiento futuro y en su actitud hacia aquellos que perciben como una posible amenaza. Esta capacidad de recordar situaciones de peligro es una adaptación que les ayuda a mantenerse seguros y a evitar riesgos innecesarios.

Aquellas personas que mantienen una relación cercana con su gato, basada en caricias, juegos y siendo quienes le proporcionan su comida, es muy improbable que sean olvidadas, incluso si se ausentan por una semana. El vínculo afectivo que la mascota desarrolla con sus dueños genera que los extrañe y espere con ansias su regreso, aunque a veces no lo demuestre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.