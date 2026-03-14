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Banda Sonámbulo separa a músico por señalamientos de supuesto ‘grooming’

La agrupación manifestó que mantienen una política de cero tolerancia ante cualquier forma de acoso, violencia o conducta que vulnere la integridad de las personas

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Por Jessica Rojas Ch.
Sonámbulo
La banda costarricense Sonámbulo anunció en sus redes sociales que separó de sus filas al músico señalado en redes sociales por aparentemente mantener contacto con una persona menor de edad. (Perplexity/Imagen con fines ilustrativos)







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SonámbuloGroomingRafael Vargas
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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