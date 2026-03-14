Banda Sonámbulo separa a músico por señalamientos de supuesto ‘grooming’

La banda costarricense Sonámbulo anunció en sus redes sociales que separó de sus filas al músico señalado en redes sociales por aparentemente mantener contacto con una persona menor de edad.

En los últimos días han trascendido señalamientos en redes sociales y denuncias formales por parte de instituciones estatales en contra de varias figuras públicas de Costa Rica, relacionadas con un presunto delito conocido como grooming

Específicamente, el grooming consiste en la seducción a personas menores de edad por medios electrónicos.

Creadores de contenido como Steve Diet y Mike Blanco, el músico Balerom, así como dos hombres de apellidos Álvarez y Ocón, fueron denunciados oficialmente por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), luego de que la institución recibiera información que presuntamente los vincularía con este delito.

En medio de estas noticias, destacó que la agrupación de música costarricense Sonámbulo anunció que separó de su alineación a un artista de apellido Vargas, quien en redes sociales fue señalado, aparentemente, por mantener contacto con una persona menor de edad.

En un comunicado de prensa, Sonámbulo confirmó que el músico ya no es parte de la banda ni de las actividades relacionadas con ella.

“Mantenemos una política de cero tolerancia ante cualquier forma de acoso, violencia o conducta que vulnere la integridad de las personas”, explicaron.

Además, la banda agregó que recibieron con sorpresa la información que circula en redes sociales que, supuestamente, expresa un contacto del músico con una menor ,y que con el fin de ser coherentes con sus valores separaron a Vargas de manera inmediata.

Este fue el comunicado que publicó el grupo Sonámbulo en sus redes sociales sobre la separación del músico de apellido Vargas quien fue señalado por aparentemente mantener contacto con una menor de edad. (Instagram)

“Nuestro compromiso sigue siendo con la música y con el respeto mutuo que siempre nos ha unido a ustedes”, finalizaron.

Por su parte, Vargas, en su cuenta de Instagram, publicó una historia en la cual rechazó los señalamientos. Este jueves 12 de marzo, el músico comentó: “Me enteré de que una red feminista dice que soy pedófilo”.

“Es una acusación muy grave, muy triste también”, manifestó. Además, afirmó que no sabe quién es la persona con la que, en apariencia, habría conversado por medio de mensajes.

“Nunca estuve con personas menores de edad en una relación impropia y respeto profundamente a las y los adolescentes”, agregó.

Explicó que “es común” que después de algún concierto las personas le escriban para saludarlo o preguntar por fechas de presentaciones o música. “Siempre amablemente atiendo”, escribió.

“Ojalá las personas afectadas por este malentendido se comuniquen conmigo y podamos resolver esto de la manera más pacífica y respetuosa posible”, concluyó.

La Nación trató de contactar a Vargas para tener su versión de los hechos, pero de los dos números de teléfono registrados a su nombre, uno se encuentra apagado y el otro ya no existe. También se intentó hablar con él por medio de redes sociales, pero sus perfiles en Instagram y Facebook son privados; por lo tanto, no se le pueden enviar mensajes.