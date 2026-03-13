Viva

PANI denunció a uno de los cantantes más conocidos del país por presunto acoso a menores

La institución confirmó a este medio que presentó la denuncia por reportes que ingresaron a las líneas de consulta y denuncia, que incluyen señalamientos realizados en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha recibido en días recientes múltiples informes contra figuras públicas, que han llevado a la institución a actuar de oficio. Luego de que denunciaran a varios influencers del país por presunto acoso a personas menores de edad, ahora es un reconocido cantante costarricense a quien se le abrió una causa judicial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PANIBalerom
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.