PANI denunció a uno de los cantantes más conocidos del país por presunto acoso a menores

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha recibido en días recientes múltiples informes contra figuras públicas, que han llevado a la institución a actuar de oficio. Luego de que denunciaran a varios influencers del país por presunto acoso a personas menores de edad,ahora es un reconocido cantante costarricense a quien se le abrió una causa judicial.
Se trata de Andrés de la Espriella, conocido por su nombre artístico Balerom. El PANI confirmó a La Nación que el artista fue denunciado ante la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.
“El grooming es cuando una persona adulta acosa a una niña, niño o adolescente con fines sexuales por medio de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones. Usualmente se hace pasar por una persona adulta o joven con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima”, explicó la institución en un mensaje enviado a este medio.
“En el Código Penal se identifica como ‘seducción o encuentros con menores por medios electrónicos’. En el 2021 se firmó la ley número 10.020, que estableció un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este delito, así como aumentar las penas”, detalló el PANI.
Este medio contactó al cantante para tener un pronunciamiento. Balerom afirmó que no puede referirse directamente al proceso judicial hasta que sus abogados le indiquen cómo proceder.
