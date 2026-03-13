Viva

Balerom tras denuncia del PANI: ‘¿Qué tiene de grooming? Marqué la raya y le dije que hasta que sea mayor no nos podemos ver’

El artista, famoso por éxitos como ‘Voy por ella’ y ‘San Valentontín’, atendió a ‘La Nación’ luego de que trascendiera que la institución lo denunció por presunto acoso a menores de edad

Por Juan Pablo Sanabria
Balerom
El cantante Balerom ha recibido señalamientos por presuntamente contactar a menores de edad. Esto llevó al PANI a actuar de oficio. (Mayela López)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

