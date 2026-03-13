Balerom tras denuncia del PANI: ‘¿Qué tiene de grooming? Marqué la raya y le dije que hasta que sea mayor no nos podemos ver’

El cantante Balerom ha recibido señalamientos por presuntamente contactar a menores de edad. Esto llevó al PANI a actuar de oficio.

El conocido cantante costarricense Balerom fue denunciado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por el presunto delito de grooming, el cual consiste en la seducción de personas menores de edad por medios electrónicos.

Andrés de la Espriella, nombre de registro del fundador de la banda Evolución, fue llevado por el PANI ante la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, a raíz de reportes que ingresaron a la institución, los cuales incluyen señalamientos realizados en redes sociales.

El artista, famoso por éxitos como Voy por ella y San Valentontín, atendió a La Nación luego de que trascendiera la denuncia. En primer lugar, explicó que no se referirá puntualmente al proceso judicial hasta que su abogado no le indique cómo actuar.

“No me voy a referir a ese caso porque pues, como es tan grave, de una vez le dije al abogado: ‘Dígame cómo procedemos’.

“Yo en realidad no quiero problemas, no quiero alborotos, pero tampoco quiero que me manchen mi reputación y que después me anden cancelando conciertos porque supuestamente hice esto o aquello que realmente no hice”, aseguró.

El artista sí se pronunció sobre los señalamientos que circulan en redes sociales contra él. En ese sentido, rechazó totalmente que haya forzado a otra persona a tener relaciones sexuales.

“Cualquier declaración en mi contra a donde se mencione que yo forcé o hice un esfuerzo por tener relaciones sexuales es absolutamente falso. Y eso lo voy a sostener tajantemente ante cualquier circunstancia porque no está ni en mi ADN, ni en mi moral y soy una persona educada”, declaró.

Balerom es uno de los cantantes más conocidos del país, con una carrera que pasa las tres décadas. (José Díaz)

También aseguró ser víctima de una supuesta persecución de parte de figuras y grupos afines al feminismo, a los cuales descalificó.

Según él, estas personas aprovecharon los casos mediáticos de influencers denunciados por acoso a menores para perjudicarlo.

“Yo no sé por qué ellas están tan enredadas en escarbarme a mí. Seguro ahorita van a llegar a decir que a los 5 años me comí una mariposa o yo no sé. Ahí van como regresándose y regresándose a ver qué me inventan o qué me escarban o qué hacen. Este tipo de difamaciones y cosas le arruinan la imagen a todas las personas por parejo”, comentó.

“Si se pone de moda denunciar a la gente, no es justo que como es una moda, entonces ahora agarramos y metemos a este mae (él) en la colada porque nos está cayendo mal. Así es como yo lo percibo”, agregó

—La denuncia es por el presunto delito de grooming ¿También rechaza eso, el haber seducido a menores de edad?

Respecto a la cosa del grooming y esto que mencionan por lo cual es la denuncia, lo voy a abordar con el abogado como corresponde, pero yo sé lo que quiere decir grooming. Grooming es cuando una persona adulta anda endulzando a una menor de edad para que cuando sea grande se enamore de él o algo así. ¿O me equivoco?

—Eso entra dentro del grooming, pero en general se refiere a seducir menores por vías electrónicas de parte de un adulto. ¿Rechaza eso?

Le voy a explicar en los términos que yo lo veo. A los artistas como yo, que tienen una página, les escriben todos los días personas. No es que uno le está dando seguimiento detrás de una chiquita ahí para que sea la novia de uno más adelante; eso es lo que quiere decir grooming.

“Entonces, yo no sé por dónde le ven cara de grooming que uno le conteste a una persona y más bien marque la raya diciéndole que mientras sea menor de edad no la va a poder ver, que eso fue básicamente lo que yo hice. O sea, que mientras sea menor de edad no voy a poder, así sea para almorzar, para comerse un helado, para ir a la montaña, para conversar, para lo que sea“.

”Mientras sea menor de edad, no se puede. En ningún momento fue algo más allá de eso”.