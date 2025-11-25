Viva

¡Banda Municipal de Acosta vuela a México!: así será el desfile que rompe seis años de ausencia internacional

La agrupación se presentará en el prestigioso Desfile Bolo Fest, en la capital azteca. Esta agrupación reúne entre sus filas historias de superación y hasta matrimonios impulsados por la música

Por Fiorella Montoya
La Banda Municipal de Acosta que viajará está conformada por 220 participantes.
La Banda Municipal de Acosta que viajará a México está conformada por 220 participantes. (Cortesía/Cortesía)







Banda Municipal de Acosta
