Balerom arremete contra el PANI tras denuncia por presunto ‘grooming’: ‘Me las van a pagar’

Andrés de la Espriella, conocido como Balerom, lanzó fuertes advertencias contra el PANI tras ser denunciado por supuesto 'grooming'.

Balerom, conocido cantante costarricense, arremetió contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mediante sus redes sociales. En las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, advierte de que dicha institución “se las va a pagar”.

Sus comentarios llegan un día después de que el PANI lo denunciara por el presunto delito de grooming, el cual consiste en la seducción de personas menores de edad por medios electrónicos.

Andrés de la Espriella, nombre de registro del fundador de la banda Evolución, fue llevado por el PANI ante la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

La acción judicial responde a reportes recibidos por la entidad, los cuales incluyen señalamientos realizados en redes sociales.

En las imágenes, Balerom muestra supuestos mensajes recibidos en su cuenta donde se narran presuntas violaciones, agresiones y hasta desapariciones de niños en centros del PANI. Las fotografías están acompañadas, en su mayoría, por declaraciones del cantante.

“De todo lo que me he venido a enterar... No me interesa estar en buenos términos con una institución tan cuestionada. Me las van a pagar”, escribió el músico.

También se lee en sus publicaciones: “Son escasos los recursos y gastan pólvora en zopilotes”, “Aquí se va a voltear la tortilla” y “Si les interesa a los del PANI, yo mismo los pongo en contacto con la muchacha; yo a un violador no lo voy a respetar”.

Este diario consultó a la institución sobre los señalamientos y esta fue la respuesta recibida:

“Las supuestas situaciones de riesgo contra niñas, niños y adolescentes ingresan por los canales de consultas y denuncias, y de inmediato se trasladan a la Fiscalía de Hechos de Violencia (FANNA) para la intervención judicial. Es la instancia judicial la que determina si hay delito”, explicó su oficina de prensa.

La entidad añadió que cuenta con diversos canales de atención: Servicio 9-1-1, línea 1147, WhatsApp 1147, 800-2262626 y mensajería privada en el sitio www.pani.go.cr.

“El PANI no publica nombres de denunciados, solamente refiere la intervención”, aclaró.

Balerom se suma a la lista de otras personalidades e influencers señalados por supuestos delitos de grooming en el país.