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Balerom arremete contra el PANI tras denuncia por presunto ‘grooming’: ‘Me las van a pagar’

El artista fue denunciado por la institución por supuesta seducción de personas menores de edad por medios electrónicos

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Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Balerom
Andrés de la Espriella, conocido como Balerom, lanzó fuertes advertencias contra el PANI tras ser denunciado por supuesto 'grooming'. (Mayela López)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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