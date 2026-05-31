Bailarines africanos felicitaron a Maribel Guardia por su cumpleaños: vea el singular momento

Maribel Guardia celebró su cumpleaños número 67 el pasado 29 de mayo y recibió emotivas felicitaciones desde África.

Maribel Guardia recibió una emotiva sorpresa el pasado viernes 29 de mayo con motivo de su cumpleaños número 67. Un grupo de bailarines africanos la felicitó de una manera muy particular, generando gran atención en redes sociales.

Los artistas imprimieron fotografías de la actriz, las besaron y bailaron con ellas mientras le dedicaban un mensaje especial. “Feliz cumpleaños, Maribel Guardia, te amamos”, expresaron los hombres, quienes demostraron que la apreciación puede trascender fronteras cuando se trata de celebrar.

“Un enorme agradecimiento a este talentoso grupo de artistas africanos que, desde su ancestral y mágica tierra, me llenaron de alegría con su baile y sus cantos. Su energía cruzó continentes y me hizo sonreír en mi cumpleaños. ¡Gracias por hacer este momento tan especial!”, escribió Guardia al compartir el video.

El grupo, conocido como Niu Dance, se dedica a realizar saludos personalizados por encargo, lo que ha contribuido a su popularidad en distintas plataformas.

La publicación también llamó la atención de otras figuras del espectáculo, como la cantante Yuri, quien reaccionó con aplausos y corazones.

Además, los seguidores de Guardia aprovecharon el espacio para felicitarla por este nuevo año de vida.

Como parte de la celebración, la actriz compartió otro video con un significado especial: un recuerdo de su hijo, José Julián, fallecido en 2023, en el que le cantaba Las mañanitas durante uno de sus cumpleaños.

Conmovida, Guardia recordó que, cada año, cuando el reloj marcaba la medianoche, su hijo le entonaba esa tradicional canción.