Maribel Guardia tomó una tajante decisión sobre la herencia para su nieto: hizo estos cambios en su testamento

Poco tiempo después de la muerte de Julián Figuereoa, su madre Maribel Guardia y su viuda Imelda Garza rompieron relaciones.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia tomó una tajante decisión sobre su testamento después de enterarse de que ya no será la tutora de su nieto José Julián.

Hace unos días se confirmó que la periodista Addis Tuñón será la encargada de velar por los derechos del niño, hijo de Julián Figueroa (fallecido en el 2003) y de Imelda Garza Tuñón; por esta razón, la artista tica hizo cambios en su herencia.

Según medios como la revista ¡Hola! y Univisión, Maribel realizó cambios significativos en su última voluntad, principalmente en los temas que tienen que ver con lo que le dejaría a su único nieto.

“Tomaré algunas previsiones. Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte. Hay otra parte que consideraba dejarle, pero ahora no”, comentó a varios medios de comunicación.

Además, explicó que hay algunos bienes a nombre del niño, pero que él los recibirá cuando cumpla 30 años.

“Me preocupa la herencia del niño porque, obviamente, de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, y quién sabe cuánto le irá a quedar al niño al final”, explicó en la entrevista.