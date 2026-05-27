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Maribel Guardia tomó una tajante decisión sobre la herencia para su nieto: hizo estos cambios en su testamento

La artista costarricense ya no es la tutora del niño, hijo de Julián Figueroa, quien falleció en el 2023

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Por Jessica Rojas Ch.
Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tunón. El Universal
Poco tiempo después de la muerte de Julián Figuereoa, su madre Maribel Guardia y su viuda Imelda Garza rompieron relaciones. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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