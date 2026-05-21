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Maribel Guardia recibió una muy mala noticia para ella: esto sucedió con la guerra legal por la crianza de su nieto

Un juez ordenó un cambio drástico relacionado con la responsabilidad de la actriz costarricense con el menor

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Por Jessica Rojas Ch. y El Universal / México / GDA
Maribel Guardia y Julián Figueroa
Desde que falleció Julián Figueroa en el 2023, la actriz costarricense Maribel Guardia ha mantenido una guerra legal con su exnuera Imelda Garza Tuñón por la crianza de su nieto. (Archivo)







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Maribel GuardiaImelda Tuñón
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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