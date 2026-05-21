Maribel Guardia recibió una muy mala noticia para ella: esto sucedió con la guerra legal por la crianza de su nieto

Desde que falleció Julián Figueroa en el 2023, la actriz costarricense Maribel Guardia ha mantenido una guerra legal con su exnuera Imelda Garza Tuñón por la crianza de su nieto.

La actriz y bailarina costarricense Maribel Guardia recibió una muy mala noticia para ella, relacionada con la lucha legal que ha desarrollado con su exnuera Imelda Garza y la crianza de su nieto José Julián.

De acuerdo con información de medios mexicanos como El Universal, la artista tica dejará de ser la tutriz del menor por la decisión de un juez.

La información también fue divulgada en el programa de tv De primera mano, precisamente por la periodista Addis Tuñón (tía de Imelda), quien explicó que de ahora en adelante será ella quien supervise los intereses testamentarios del niño.

“La persona que queda como tutora a partir de hoy es su servidora, Addis Tuñón, nombrada por el juez. Se me nombra como tutora definitiva, lo hace el juez, no lo hace la familia”, dijo la comunicadora en vivo.

Junto a un documento que corrobora el nombramiento, Tuñón aclaró que no administrará ni el dinero ni los bienes de la herencia; sin embargo, sí vigilará que los recursos destinados al pequeño sean utilizados correctamente.

Addis también adelantó que su primera acción fue solicitar la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel, como albacea de la herencia de Julián Figueroa.

“La primera acción que tomo yo como tutora en este cargo es pedir la remoción de Marco Chacón como albacea; esta solicitud ya se hizo”, afirmó.

Además, sostuvo que pedirá una rendición de cuentas sobre el manejo de los bienes de Julián Figueroa, pues, a pesar de que este dejó lo suficiente para cubrir las necesidades de su hijo, esto no habría estado ocurriendo. Situación que, afirmó, causó la remoción de Maribel del cargo.

“Pediré que el niño tenga acceso a alimentos y lo necesario para su educación, su salud y entretenimiento sean cubiertos”, señaló.

Hasta el momento, Guardia no se ha manifestado con respecto al tema.