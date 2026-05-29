Maribel Guardia arremete contra nueva tutora de su nieto: ‘No va a defender al niño’

Maribel Guardia insistió en que la prioridad del proceso debería ser proteger los intereses de su nieto y garantizar que el menor reciba íntegramente la herencia que le corresponde.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia reaccionó con evidente molestia luego de conocer quién será la nueva persona encargada de supervisar los intereses de su nieto José Julián, en medio de la disputa legal que mantiene con su exnuera Imelda Garza.

La controversia surgió después de que medios mexicanos informaran que Guardia dejará de ser la tutora del menor por decisión de un juez.

Según se dio a conocer en el programa De primera mano, la periodista mexicana Addis Tuñón, tía abuela de Imelda Garza, fue nombrada como tutora definitiva para vigilar los intereses testamentarios del niño.

Tuñón explicó públicamente que no administrará directamente el dinero ni los bienes de la herencia, pero sí supervisará que los recursos destinados al pequeño sean utilizados correctamente.

Sin embargo, el nombramiento no cayó bien a Maribel Guardia, quien habló con Univision y cuestionó la imparcialidad de la decisión judicial.

“Me da mucha tristeza la persona que pusieron porque no se puede ser juez y parte. Hay un conflicto de intereses”, afirmó la artista.

La costarricense aseguró que la nueva tutora podría priorizar a la madre del menor en lugar de defender los intereses del niño.

“Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá porque es familia de ella”, expresó Guardia.

La actriz también lanzó una crítica directa al asegurar que Addis Tuñón nunca tuvo una relación cercana con su nieto durante los años en que vivió junto a ella y su fallecido hijo, Julián Figueroa.

“Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad. Jamás llegó a la casa”, comentó.

Además, Maribel confesó sentirse preocupada por el futuro económico del pequeño y por la herencia que dejó su padre.

“Me preocupa también la herencia del niño porque, obviamente, de ahí van a pagar a los abogados; quién sabe qué cantidad exorbitante. Quién sabe cuánto le irá a quedar al niño al final”, lamentó.

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza se mantiene desde hace varios meses y continúa generando nuevas tensiones públicas entre ambas familias.