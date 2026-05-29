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Maribel Guardia arremete contra nueva tutora de su nieto: ‘No va a defender al niño’

La actriz costarricense expresó preocupación por el futuro económico de José Julián, ya que considera que los gastos legales y el conflicto familiar podrían afectar la herencia que dejó su hijo

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Maribel Guardia llora en televisión al recordar lo que hizo antes de saber que Julián Figueroa había muerto
Maribel Guardia insistió en que la prioridad del proceso debería ser proteger los intereses de su nieto y garantizar que el menor reciba íntegramente la herencia que le corresponde. (Instagram)







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Maribel GuardiaImelda Garza
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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