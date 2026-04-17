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Bailarina costarricense relata el aterrador ataque de un rottweiler que cambió su vida: en redes mostró las heridas y suturas que sufrió

La artista fue atacada hace un mes. Narró que, además del dolor físico, ha padecido afectaciones emocionales

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Por Jessica Rojas Ch.
Andreína Méndez
Con dolor y de manera muy emotiva, la bailarina costarricense Andreína Méndez narró que sufrió el ataque de un perro rottweiler. (Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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