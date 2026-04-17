Bailarina costarricense relata el aterrador ataque de un rottweiler que cambió su vida: en redes mostró las heridas y suturas que sufrió

Con dolor y de manera muy emotiva, la bailarina costarricense Andreína Méndez narró que sufrió el ataque de un perro rottweiler.

Una conocida bailarina costarricense narró en redes sociales el terrible y doloroso momento que sufrió por causa del ataque de un perro raza rottweiler. “Desde entonces mi vida no ha sido la misma”, informó la artista en un amplio mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

Se trata de Andreína Méndez, quien, además de su trayectoria como bailarina, también fue parte del elenco del programa Tu cara me suena, de Teletica. Según lo que explicó, hace un mes fue víctima de un ataque por parte del animal.

“He tenido que pausar mi trabajo, el baile y muchas cosas que forman parte de quien soy para enfocarme en sanar tanto física como emocionalmente”, manifestó.

Agregó que sufrió mucho dolor, añadiendo que el proceso de recuperación y la falta de ingresos económicos por no poder trabajar, también han afectado su día a día.

“Si me ven intentando volver, retomando poco a poco mi vida, haciendo lo que amo, no significa que ya estoy bien”, expresó la artista, al contar que en este doloroso proceso se ha dado cuenta de quiénes son las personas que realmente están a su lado en los momentos difíciles.

En otra de las historias mostró varias fotografías de las heridas que le provocó el ataque del perro. Entre ellas se ven mordidas en brazos y en una de sus orejas, que requirieron suturas.

Andreína Méndez aprovechó sus redes sociales para llamar la atención a los dueños de perros, para que cuiden de sus animales y eviten accidentes y ataques a otras personas. (Instagram)

“Decido hablar hasta ahora porque no me sentía preparada aún para hacerlo, pero creo que es importante que lo sepan para que las personas que tienen perros de razas agresivas tomen todas las medidas de seguridad”, agregó.

La situación que vivió Méndez coincide con la lamentable noticia de que un hombre de 60 años falleció tras ser atacado por un perro American Staffordshire, en Moravia, este viernes 17 de abril.