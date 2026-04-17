Hombre muere tras ataque de su perro American Staffordshire en Moravia

Un perro de raza American Staffordshire atacó a su dueño de 60 años, quien murió en el sitio. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció la mañana de este viernes tras ser atacado por su propio perro, de raza American Staffordshire Terrier, en San Jerónimo de Moravia.

El incidente ocurrió del cruce de calle Tonillal, un kilómetro hacia el oeste. Al lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense para atender la alerta; sin embargo, a su llegada, los equipos de emergencia confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Según informó la Cruz Roja, el hombre presentaba múltiples heridas de gravedad en distintas partes de su cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar de Bomberos, en el sitio se ubicaron más perros que pertenecían a la víctima.

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