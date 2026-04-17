Sucesos

Hombre muere tras ataque de su perro American Staffordshire en Moravia

Un hombre de 60 años falleció en Calle Tornillal, Moravia, tras ser atacado por su perro American Staffordshire Terrier

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Por Yucsiany Salazar
Un perro de raza American Staffordshire atacó a su dueño de 60 años, quien murió en el sitio. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock)







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Ataque de perroAmerican StaffordshireMoravia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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