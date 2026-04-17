Sucesos

Hijo de hombre fallecido tras ataque de perro: ‘Me quitó uno de mis tesoros más grandes’

El can era de su hijo menor y llevaba apenas cinco meses en la casa.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Yucsiany Salazar
Un hombre de 60 años falleció tras el ataque de un perro American Staffordshire Terrier, este viernes en Moravia.
Un hombre de 60 años falleció tras el ataque de un perro American Staffordshire Terrier, este viernes en Moravia. (Yucsiany Salazar/Yucsiany Salazar)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fallecido ataque perro Moravia
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.