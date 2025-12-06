Viva

Bad Bunny en Costa Rica: las fotos de una jornada de perreo intenso en el Estadio Nacional

Este viernes 5 de diciembre el puertorriqueño presentará el primero de sus dos espectáculos en suelo tico

Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Los fans de Bad Bunny no dudaron en emular el estilo del cantante con su vestuario. En el concierto del boricua en Costa Rica no faltaron los sombreros, los lentes oscuros y hasta las camisas coloridas. (José Cordero)







