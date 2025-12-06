Bad Bunny en Costa Rica: las fotos de una jornada de perreo intenso en el Estadio Nacional

Los fans de Bad Bunny no dudaron en emular el estilo del cantante con su vestuario. En el concierto del boricua en Costa Rica no faltaron los sombreros, los lentes oscuros y hasta las camisas coloridas.

Desde muy temprano las filas eran largas, los fans de Bad Bunny no querían dejar que el mínimo detalle les impidiera disfrutar al máximo del concierto que el puertorriqueño presentaría la noche de este viernes 5 de diciembre en Costa Rica.

Resguardándose del sol con sombrillas y hasta carpas improvisadas con sábanas, con sombreros de paja y lentes oscuros; así vivieron miles de seguidores del Conejo Malo la larga jornada de espera en los alrededores del Estadio Nacional (ahora INS Estadio) en La Sabana.

Este viernes fue el primero de dos shows del artista boricua en nuestro país como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y pese a la espera, el ambiente se vivió con una energía positiva y cargado de alegría.

Así se ve el Estadio Nacional para recibir a Bad Bunny

Ventas de camisetas, de pinchos de carne, de sombreros, agua y refrescos, acompañaron a los seguidores del intérprete durante el día. Además, vendedores ambulantes y jóvenes expertas en hacer peinados con trenzas, amenizaron el día.

Al caer la tarde, después de la apertura de puertas del recinto, el público ingresó con tranquilidad para aguantar unas cuantas horas más de pie para ver a Bad Bunny encantarlos en las dos tarimas del recinto deportivo.

A continuación les presentamos algunas de las imágenes que dejó este viernes en el primer show de Bad Bunny este fin de semana:

La Casita, el segundo escenario del concierto de Bad Bunny en Costa Rica, fue ubicada en el sector de gramilla. En esta tarima, el cantante presenta buena parte de su show. (José Cordero)

Ya dentro del Estadio Nacional, el público esperó varias horas para poder ver a Bad Bunny en concierto. Esta es la tercera visita del puertorriqueño a Costa Rica. (José Cordero)

Gorros y camisetas alusivas a Bad Bunny se vendieron en las afueras del Estadio Nacional previo al concierto que el boricua presentó este viernes en Costa Rica. (José Cordero)

Expertas en belleza pusieron sus locales improvisados en las afueras del Estadio Nacional para dar servicio de peinados a quienes quisieran ponerse a la moda para ver el concierto de Bad Bunny en Costa Rica. (Juan Pablo Sanabria)

En un concierto como el de Bad Bunny, muchos quieren llevarse a sus casas un recuerdo de la experiencia, así que en La Sabana sobraba dónde comprar mercadería con el rostro del artista puertorriqueño. (Alonso Tenorio)

Todo se valía para taparse del sol durante la fila que recibió a miles de personas previo al concierto de Bad Bunny este viernes 5 de diciembre en el Estadio Nacional. (Alonso Tenorio)

Los fans de Bad Bunny hicieron todo lo posible para que sus 'outfits' estuvieran a la altura del concierto del boricua en nuestro país. Flores, sombreros y ropa playera fueron la tónica del show. (José Cordero)