Bad Bunny en Costa Rica: las fotos de una jornada de perreo intenso en el Estadio Nacional

Desde muy temprano las filas eran largas, losfans de Bad Bunnyno querían dejar que el mínimo detalle les impidiera disfrutar al máximo del concierto que el puertorriqueño presentaría la noche de este viernes 5 de diciembre en Costa Rica.
Resguardándose del sol con sombrillas y hasta carpas improvisadas con sábanas, con sombreros de paja y lentes oscuros; así vivieron miles de seguidores del Conejo Malo la larga jornada de espera en los alrededores del Estadio Nacional (ahora INS Estadio) en La Sabana.
Este viernes fue el primero de dos shows del artista boricua en nuestro país como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Toury pese a la espera, el ambiente se vivió con una energía positiva y cargado de alegría.
Así se ve el Estadio Nacional para recibir a Bad Bunny
Ventas de camisetas, de pinchos de carne, de sombreros, agua y refrescos, acompañaron a los seguidores del intérprete durante el día. Además, vendedores ambulantes y jóvenes expertas en hacer peinados con trenzas, amenizaron el día.
Al caer la tarde, después de la apertura de puertas del recinto, el público ingresó con tranquilidad para aguantar unas cuantas horas más de pie para ver a Bad Bunny encantarlos en las dos tarimas del recinto deportivo.
A continuación les presentamos algunas de las imágenes que dejó este viernes en el primer show de Bad Bunny este fin de semana:
