Aunque ya falleció, el padre de Katherinne González ‘estuvo presente’ en su boda

Katherinne González contrajo matrimonio con Edson Picado el sábado y demostró que el amor de un padre trasciende cualquier distancia.

Los imitadores del programa Pelando el Ojo, Katherinne González y Edson Picado, contrajeron matrimonio el pasado 13 de junio, tras siete años de relación.

La ceremonia estuvo rodeada de momentos emotivos, acompañados por familiares y seres queridos. Según expresó la propia González, también sintió la presencia de personas especiales que ya no están físicamente, como su padre, Luis Enrique.

“Pa, gracias por estar a mi lado el día de mi boda, de múltiples formas que solo el amor que trasciende y se transforma puede comprender”, escribió la imitadora en sus redes sociales, junto a un video que compartió del evento.

En las imágenes se observa el ingreso de las damas de honor al templo, cada una con un ramo de flores. Sin embargo, una rosa blanca destacaba entre todas: cada dama la colocaba en un florero junto a una fotografía de Luis Enrique, en un gesto simbólico.

Aunque no estuvo físicamente, el padre de la novia tuvo su lugar reservado en uno de los momentos más importantes de su vida. (Tomada de redes )

La escena también incluía un mensaje dedicado al padre de la novia: “Reservado. Padre de la novia. Aunque no estoy aquí físicamente, mi amor y mi alegría te acompañarán siempre”.

El homenaje conmovió a sus seguidores, quienes reaccionaron con numerosos comentarios en redes sociales. “Qué momento tan hermoso”, “Inevitable no llorar” y “Él estuvo ahí” fueron algunas de las respuestas.

En distintas ocasiones, González ha compartido lo importante que fue su padre en su vida y el profundo vacío que dejó su partida. No obstante, ha señalado que encuentra consuelo en los recuerdos y en la forma en que siente su presencia en momentos significativos.

Luis Enrique González Villalobos falleció el 30 de abril de 2025, a los 63 años.