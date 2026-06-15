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Aunque ya falleció, el padre de Katherinne González ‘estuvo presente’ en su boda

La imitadora de ‘Pelando el ojo’ mostró la forma en que su papá fue clave en el día más importante de su vida

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Por Fátima Jiménez
Katherinne y Edson
Katherinne González contrajo matrimonio con Edson Picado el sábado y demostró que el amor de un padre trasciende cualquier distancia. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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