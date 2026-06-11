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Atrapados entre miles de personas: tres famosos de Costa Rica sufrieron para ver el partido inaugural del Mundial 2026

Fabiola Méndez, Araya Vlogs y Esteban Ramírez mostraron las congojas que vivieron para ir al Fan Fest en el Zócalo de Ciudad de México

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Por Jessica Rojas Ch.
Fabiola Méndez Araya Vlogs Esteban Ramírez
Fabiola Méndez, Araya Vlogs y Esteban Ramírez de Percance están en México viviendo la locura del Mundial 2026. (Captura )







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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