Atrapados entre miles de personas: tres famosos de Costa Rica sufrieron para ver el partido inaugural del Mundial 2026

Fabiola Méndez, Araya Vlogs y Esteban Ramírez de Percance están en México viviendo la locura del Mundial 2026.

Tres famosos de Costa Rica vivieron momentos de estrés y tensión este jueves 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026 en México. Los creadores de contenido Araya Vlogs y Fabiola Méndez, y el músico Esteban Ramírez, de Percance, mostraron en sus redes sociales las congojas que sufrieron para entrar al Fan Fest en el Zócalo de la capital azteca.

Los tres asistieron a la actividad gratuita que organizó la FIFA para los fans que no pudieron entrar al estadio para ver el partido entre México y Sudáfrica, pero, al igual que ellos, miles y miles de personas también se dieron cita en el lugar, lo que provocó un mar de gente con ganas de entrar.

Los ticos enseñaron cómo estaban atrapados entre las personas, soportando altas temperaturas, además de que no había un control, por lo que todos estaban apretados. Incluso, Méndez publicó un video posterior en el que se veía afectada por el calor y la ansiedad que le provocaron los momentos de tumulto que sufrió.

Vea a continuación los videos que publicaron los ticos en México.