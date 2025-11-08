Así inauguró la Navidad Elías Alvarado y su familia: ‘Donde hay un tico nos armamos con lo que tenemos’

Elías Alvarado y su familia dieron inicio a la Navidad compartiendo juntos y disfrutando de la auténtica cuchara tica.

El periodista Elías Alvarado, junto a su esposa Tania Mata y su hijo Saúl celebraron la llegada de la temporada navideña en Nueva York, disfrutando de auténticas comidas costarricenses como tamales y chicharrones.

En sus redes sociales, Alvarado reveló que prepararon desde cero cada uno de los ingredientes: la carne, la masa, el arroz y la preparación de los vegetales.

“Nos pusimos a hacer tamales porque estamos antojados (...). Tania los hace muy ricos”, dijo el corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos.

En otro video, salieron probando sus platillos. “¿Cómo quedaron los tamales?“, preguntó Mata. A lo que el pequeño Saúl respondió con un rotundo ”bien".

Según Tania, los comensales (Elías y Saúl) son “exigentes”.

Por su parte, el comunicador afirmó que siempre hacen los tamales en diciembre, pero que esta vez se adelantó la tradición por un trabajo que está preparando y que sus seguidores podrán ver en redes sociales, aunque no dio más detalles.

Además de los tamales, Alvarado mostró que estaban preparando chicharrones, pues su familia está en “modo navideño”.

“No hay excusa, donde hay un tico nos armamos con lo que tenemos (...). ¡Pura vida, qué sabor!“, agregó la figura de Teletica.