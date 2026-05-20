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Así fue la vez que a Omar Cascante lo dejaron olvidado en un bus: ‘No lo recuerdo como un desatino’

El periodista relató el momento con una mezcla de emociones, ya que, según explicó, grabó la anécdota apenas horas antes del fallecimiento de su hermano menor

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Por Fátima Jiménez
Omar Cascante, periodista y presentador
Omar Cascante compartió la anécdota que hoy valora como parte de una infancia llena de libertad. (Archivo. )







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Omar Cascante
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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