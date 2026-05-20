Así fue la vez que a Omar Cascante lo dejaron olvidado en un bus: ‘No lo recuerdo como un desatino’

El periodista y creador de contenido Omar Cascante compartió, entre humor y nostalgia, una anécdota de su infancia: la vez que sus padres lo dejaron olvidado en un bus. El hecho ocurrió cuando, según recuerda, tenía apenas 10 años.

“Veníamos de la iglesia en el último bus de la noche en Alajuela... y me dormí. Mis padres se bajaron del bus; probablemente habían tenido un día muy largo. Eran cerca de las 10:30 de la noche y yo me quedé dormido en el asiento de atrás, olvidado”, relató.

Según contó Cascante, su padre se percató de la situación poco después y comenzó a correr detrás del autobús, hasta que el chofer notó lo que sucedía y detuvo la unidad para ayudar a que Omar pudiera bajar.

“Cuando cuento esto, no lo recuerdo como un desatino, lo recuerdo como una infancia profundamente hermosa, de esas donde a uno lo dejaron ser, donde el juego era libre, donde la ropa se ensuciaba, donde la vida no cabía en una vitrina. Mi papá a mí me dejó explorar, me dejó caerme, me dejó descubrir y también me dejó olvidado en un bus”, mencionó entre risas.

El comunicador también destacó el papel de su madre, a quien describió como un pilar de amor y equilibrio en su crianza, asegurando que fue clave para mantener los límites dentro del hogar. “Entre los dos (su papá y su mamá) nos regalaron algo que hoy vale oro: libertad con amor”, agregó.

Finalmente, Cascante aprovechó para enviar un mensaje a los padres de familia: “Deje ser a sus hijos, con justa medida, pero déjelos ser, déjelos ensuciarse, déjelos descubrir, déjelos equivocarse, porque muchas veces, por querer protegerlos de la vida, terminamos protegiéndolos de aprender a vivirla. Al final, un adulto que se divierte es un niño al que el tiempo no logró apagar”, concluyó.

En el texto que acompañó el video, el periodista reveló además que la grabación fue realizada pocas horas antes del fallecimiento de su hermano menor, Gustavo Cascante, a quien llamaban cariñosamente “Tocho” y quien murió el pasado 5 de mayo.

“Jamás imaginé lo que ocurriría después... Y mientras honro la memoria de Tocho, también honro el legado de papi y mami. Porque hay enseñanzas que siguen sosteniéndolo a uno, incluso en los días más difíciles”, añadió.