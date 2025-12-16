Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, cuenta cuál es su mejor regalo en una fecha especial

Andrea Salas, esposa del futbolista costarricense Keylor Navas, dejó claro cuál es el regalo más valioso para ella en una fecha especial. No se trató de un objeto ni de un viaje. Para la empresaria, el mejor obsequio es la vida de su esposo.

“No hay mejor regalo que tu vida, gracias Señor por un añito más, ya son 20 años de celebrar a tu lado, armando regalito te amamos”, escribió Salas en una publicación acompañada de varias fotografías en pareja.

Las imágenes mostraron distintos momentos del matrimonio a lo largo del tiempo. Entre ellas figuraron escenas en la playa, recuerdos de un concierto de Bad Bunny, un viaje en helicóptero y una visita a un escenario vinculado con las artes marciales mixtas.

En una de las fotografías apareció un telescopio negro, el cual ambos armaron juntos. El gesto reforzó la idea de una celebración sencilla, centrada en compartir tiempo y experiencias, más allá de lo material.

Keylor Navas cumplió 39 años este 15 de diciembre. Por ello, Salas escribió un mensaje de agradecimiento y reflexión en el que destacó el valor de la vida compartida.

Andrea Salas y Keylor Navas se casaron el 21 de junio de 2015. La boda figuró entre las más recordadas del país y marcó una etapa clave en la vida personal del guardameta costarricense.