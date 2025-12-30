Alcaldesa de San Ramón responde tajante a las duras críticas de Diego Miranda contra el Tope Nacional

La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez, respondió de forma tajante a las fuertes críticas que su homólogo en San José, Diego Miranda, emitió sobre el Tope Nacional.

Recientemente, Miranda habló sobre la actividad, la cual eliminó de la agenda josefina desde que asumió el puesto de alcalde en 2024. El jerarca aseguró que el evento es una anticuada exhibición de riquezas de élites reducidas a la población con menores recursos y que en su gestión se optó por otros espacios culturales.

“El tope es una actividad bastante anticuada, donde mucha de la gente que tiene más acceso a recursos, a riqueza, exhibe sus riquezas. Es casi que una actividad de tiempos pasados, donde la nobleza exhibía sus riquezas frente a la gente que no tenían acceso a ellas”, comentó el político.

“Nosotros le estamos ofreciendo otras opciones a la gente, otras tradiciones que sean más acordes con la idiosincrasia de nuestro país”, agregó.

Ahora, Jiménez brindó su respuesta en calidad de organizadora del tope, pues aunque históricamente se realizó en la ciudad capitalina, el desfile equino tuvo lugar en el cantón ramonense este 2025.

Diego Miranda, alcalde de San José, criticó el tope

Ante consulta de La Nación, la alcaldesa dio su versión y expresó que diversos eventos pueden convivir en un mismo lugar. En esta línea, recordó que en San Ramón se ofreció un concierto gratuito y se instaló un gran alumbrado navideño en el centro del cantón.

“Las tradiciones no se viven ni se interpretan igual en todos los lugares. Cada comunidad, cada cantón y cada región del país las construye según su historia, su geografía y su gente”, comentó.

“Por eso, no se trata de si una tradición es moderna o anticuada. Se trata de entender que nacen del territorio y de quienes lo habitan”, agregó.

El Tope Nacional 2025 tuvo lugar en San Ramón. Fue la primera vez que se realizó fuera de la provincia de San José. (John Durán)

Además, hizo hincapié en que, desde su perspectiva, hace falta una mirada respetuosa sobre la diversidad de criterios y recalcó que tradiciones como el tope tienen un gran significado para algunos sectores.

“Como sociedad, es fundamental aprender a convivir con esa diversidad de gustos, expresiones y formas de celebrar, sin descalificar ni imponer una sola visión. Costa Rica se fortalece cuando entendemos que no todo se ve igual desde el mismo lugar, pero todo puede convivir con respeto", sentenció Jiménez.

Controversias del tope

Los cuestionamientos y respectivas defensas al Tope Nacional no son nada nuevo y tienen una gran cantidad de aristas. De hecho, todos los años las asociaciones en favor del bienestar de los animales se pronuncian en contra de la actividad; aunque en este caso, la discusión ni siquiera tomó en cuenta el tema del maltrato animal.

Este año, el cruce de criterios más relevante inició con Johnny Araya, quien criticó la decisión de quitar el evento de San José, cantón del que fue alcalde por más de dos décadas.

El debate volvió a encenderse con la respuesta del sucesor de Araya, Diego Miranda, la cual generó un sinfín de reacciones.