Alcalde de San José critica duramente el Tope Nacional: ‘Es casi la nobleza exhibiendo riqueza a los que no la tienen’

Para Diego Miranda, alcalde de San José, el Tope Nacional es una exhibición de riqueza de un grupo pequeño frente a la población con menos recursos.

El alcalde de San José, Diego Miranda, lanzó una fuerte crítica contra el Tope Nacional, actividad que quedó desterrada del cantón capitalino desde que el jerarca asumió labores en 2024.

Durante la previa del concierto gratuito de Gilberto Santa Rosa, que la municipalidad josefina organizó en La Sabana este 28 de diciembre, Miranda justificó la decisión de eliminar de la agenda el desfile equino.

“El tope es una actividad bastante anticuada, donde mucha de la gente que tiene más acceso a recursos, a riqueza, exhibe sus riquezas. Es casi que una actividad de tiempos pasados, donde la nobleza exhibía sus riquezas frente a la gente que no tenían acceso a ellas”, comentó el político.

“Nosotros le estamos ofreciendo otras opciones a la gente, otras tradiciones que sean más acordes con la idiosincrasia de nuestro país”, agregó.

Diego Miranda, alcalde de San José, criticó el tope

Aunque el alcalde no aludió a ninguna persona, lo cierto es que su comentario se da tras los fuertes señalamientos que realizó Johnny Araya. Durante el Tope Nacional, que este 2025 tuvo lugar en San Ramón, el exalcalde manifestó su malestar con la decisión de sacar el evento de la ciudad josefina.

“Lamentando mucho que no sea en San José (el tope), que tomaran la muy equivocada decisión de no hacerlo, pero agradeciendo a la Municipalidad de San Ramón por darle la oportunidad”, comentó Araya.

Araya agregó que estuvo trabajando de cerca con la organización del tope en su nueva sede. “Espero que lo estén disfrutando acá o en la pantalla de sus televisores”, añadió.